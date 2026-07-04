Armada emite aviso por posibles trombas marinas en sector costero del Maule: ¿Cuándo ocurriría el fenómeno?

La Armada emitió un aviso por la probabilidad de nubes convectivas que podrían estar asociadas a trombas marinas en la región del Maule.
El fenómeno ocurriría en el sector costero, entre Punta Boyeruca y Faro Carranza.
Según información entregada por el Centro Meteorológico Marítimo de Talcahuano, se prevé el “posible desarrollo de nubes convectivas” que “generarán condiciones propicias para la formación de trombas marinas”.
El fenómeno se daría entre este sábado 4 de julio a partir de las 18:00 horas hasta las 5:00 de la madrugada del domingo 5 de julio.
La condición sinóptica es de “inestabilidad con desplazamiento este, asociada a baja presión”.
La institución indicó que informará de manera oportuna eventuales cambios a las condiciones meteorológicas previstas.
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