Armada detecta aumento de naves chinas cerca de Zona Económica Exclusiva de Chile: Se recibieron 175 solicitudes de acceso

Solo en 2025, la Armada ha fiscalizado 117 naves del país asiático, un salto drástico frente a años anteriores.

La presencia de flotas pesqueras extranjeras en las aguas próximas a Chile ha vuelto a encender las alarmas.

Según expuso la Armada ante la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos del Congreso, durante este año se han fiscalizado 117 naves de bandera china, un aumento considerable frente a las cinco inspeccionadas en 2023 y las ocho de 2024.

El contralmirante Sigfrido Ramírez, director de Seguridad y Operaciones Marítimas, explicó que el fenómeno no es nuevo, pero sí creciente.

Desde la década de los 90, se ha observado un flujo constante de flotas internacionales operando en alta mar, justo en el límite de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) chilena.

“Hoy vemos una actividad más intensa, con mayor tecnología y presencia sostenida”, advirtió.

Entre las embarcaciones detectadas destacan flotas poteras dedicadas a la captura de calamar rojo, conformadas por cerca de 229 naves, la mayoría chinas, que operan dentro del área marítima bajo responsabilidad de búsqueda y rescate de Chile.

De ellas, 95 se ubican frente a Iquique, y al menos ocho han sido registradas dentro de la ZEE, lo que eleva la preocupación por eventuales incursiones ilegales.

Ramírez también mencionó la presencia de flotas rusas y lituanas dedicadas a la pesca de jurel, noruegas y coreanas de krill en el área antártica, además de embarcaciones peruanas que realizan pesca de tiburón azul.

Preocupación por la falta de control y recursos

Organizaciones ambientalistas y expertos coincidieron en la necesidad de reforzar los mecanismos de fiscalización.

César Astete, director de campañas de pesca de Oceana Chile, advirtió que el país requiere “más recursos, más transparencia y una actualización urgente de la normativa” para enfrentar una flota internacional que se expande año a año.

Entre las propuestas que surgieron en la comisión están la revisión de la legislación vigente, mayor presupuesto para la Armada y Sernapesca y la publicación periódica de los reportes de control de embarcaciones extranjeras.

La respuesta institucional

La directora nacional de Sernapesca, María Soledad Tapia, recordó que la Ley de Pesca y Acuicultura prohíbe la pesca extranjera dentro de aguas jurisdiccionales chilenas, salvo con fines de investigación autorizados.

No obstante, reconoció que la presión de la flota internacional es creciente: entre 2024 y 2025, Chile recibió 175 solicitudes de acceso a puertos, de las cuales un 83% corresponde a embarcaciones chinas.

De esas solicitudes, un 11% fue rechazado por inconsistencias o falta de información.

Tapia destacó que Chile participa activamente en acuerdos internacionales para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), pero admitió que “el desafío de fiscalización es cada vez más complejo”.

Vigilancia marítima permanente

La Armada de Chile mantiene un sistema de monitoreo que cubre más de 26 millones de km², permitiendo detectar el tránsito de buques en el límite marítimo y en zonas de conservación pesquera. Sin embargo, el crecimiento de las flotas —particularmente las chinas— plantea un escenario de alta exigencia logística y tecnológica para el país.

En palabras del contralmirante Ramírez, el reto no solo es proteger los recursos marinos, sino también defender la soberanía marítima chilena en una zona cada vez más codiciada por las grandes potencias pesqueras.