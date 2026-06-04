Arica: Aduanas detectó 429 kilos de cobre robado que eran exportados al extranjero como “chatarra”

Una fiscalización de la Aduana de Arica permitió evitar la salida ilegal desde Chile de 429 kilos de cobre robados, que iban a ser exportados a China bajo la declaración de “chatarra de cobre”.

El hallazgo ocurrió durante una revisión física llevada a cabo por trabajadores de la Unidad de Fiscalización en el sector TPA del Puerto de Arica.

En la instancia, inspeccionaron una operación de exportación que decía enviar material metálico; sin embargo, tras verificar los antecedentes, se constató que parte de esta mercancía eran cables de cobre de una empresa de telecomunicaciones que previamente habían sido denunciados como robados.

Fue así como la Aduana de Arica retuvo la mercancía y presentó una denuncia por contrabando, además de entregar los antecedentes del caso al Ministerio Público.

El director regional (s) de la Aduana de Arica, James Alarcón, destacó la labor de los equipos fiscalizadores: “Este procedimiento da cuenta de la capacidad de análisis y fiscalización de nuestros equipos, quienes lograron detectar una operación que buscaba sacar del país material de origen ilícito”.

Y añadió que las labores realizadas “apuntan a proteger la cadena logística, resguardar el comercio exterior legítimo y colaborar activamente con la persecución de delitos que afectan a sectores estratégicos para el desarrollo del país”.

Este operativo se suma a otro procedimiento realizado por la Aduana Regional de Arica en abril, cuando trabajadores del servicio dieron cuenta de 226 kilos de cobre ocultos en una camioneta que intentaba entrar a Chile a través del Complejo Fronterizo Chacalluta.