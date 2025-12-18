App permite ver qué playas están habilitadas este verano: ¿Dónde descargarla?

La aplicación fue desarrollada por Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (DIRECTEMAR) de la Armada de Chile.

Llega el verano y con él aumenta la cantidad de personas que asisten a las diversas playas a lo largo de nuestro país con el fin de refrescarse.

Sin embargo, no todas las playas son aptas para el baño, esto debido a que algunas presentan condiciones de riesgo —tales como fuertes corrientes u oleaje— o falta de medidas de seguridad como salvavidas y señalización.

Para facilitar el acceso a las playas habilitadas y evitar riesgos, la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (DIRECTEMAR) de la Armada de Chile desarrolló la aplicación Playas Chile.

En esta app se pueden ver cuáles son las playas habilitadas a nivel nacional y su ubicación. Además, hay información respecto a medidas de seguridad y servicio de rescate marítimo en caso de una emergencia.

¿Quiénes pueden usar la app y cómo descargarla?

La aplicación móvil puede ser utilizada por cualquier persona que desee estar informada con el estado de las playas a nivel nacional .

. iOS (iPhone): (iPhone): Disponible en App Store

Android (Samsung, Xiaomi, Huawei, etc.): (Samsung, Xiaomi, Huawei, etc.): Disponible en Google Play

¿Cuáles son las ventajas de la aplicación?

En su sitio web, la Armada destacó los atributos de esta aplicación: