App permite ver qué playas están habilitadas este verano: ¿Dónde descargarla?

Por CNN Chile

18.12.2025 / 10:10

La aplicación fue desarrollada por Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (DIRECTEMAR) de la Armada de Chile.

Llega el verano y con él aumenta la cantidad de personas que asisten a las diversas playas a lo largo de nuestro país con el fin de refrescarse.

Sin embargo, no todas las playas son aptas para el baño, esto debido a que algunas presentan condiciones de riesgo —tales como fuertes corrientes u oleaje— o falta de medidas de seguridad como salvavidas y señalización.

Para facilitar el acceso a las playas habilitadas y evitar riesgos, la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (DIRECTEMAR) de la Armada de Chile desarrolló la aplicación Playas Chile.

En esta app se pueden ver cuáles son las playas habilitadas a nivel nacional y su ubicación. Además, hay información respecto a medidas de seguridad y servicio de rescate marítimo en caso de una emergencia.

¿Quiénes pueden usar la app y cómo descargarla?

  • La aplicación móvil puede ser utilizada por cualquier persona que desee estar informada con el estado de las playas a nivel nacional.
  • iOS (iPhone): Disponible en App Store.
  • Android (Samsung, Xiaomi, Huawei, etc.): Disponible en Google Play.

¿Cuáles son las ventajas de la aplicación?

En su sitio web, la Armada destacó los atributos de esta aplicación:

  • Está disponible para todos los dispositivos móviles (iOS, Android).
  • Entrega información completa de las playas aptas y no aptas para baño a nivel nacional.
  • Cuenta con la ubicación y geolocalización de las playas de Chile.
  • Muestra las condiciones meteorológicas de las playas.
  • Da información de deportes náuticos y tabla de mareas.
  • Llamada directa de emergencia al 137.
  • No tiene costo (es gratuita).

