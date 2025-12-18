App permite ver qué playas están habilitadas este verano: ¿Dónde descargarla?

Pensión Garantizada Universal (PGU): ¿Cuál es el nuevo grupo que la recibirá en 2026?
La aplicación fue desarrollada por Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (DIRECTEMAR) de la Armada de Chile.
Llega el verano y con él aumenta la cantidad de personas que asisten a las diversas playas a lo largo de nuestro país con el fin de refrescarse.
Sin embargo, no todas las playas son aptas para el baño, esto debido a que algunas presentan condiciones de riesgo —tales como fuertes corrientes u oleaje— o falta de medidas de seguridad como salvavidas y señalización.
Para facilitar el acceso a las playas habilitadas y evitar riesgos, la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (DIRECTEMAR) de la Armada de Chile desarrolló la aplicación Playas Chile.
En esta app se pueden ver cuáles son las playas habilitadas a nivel nacional y su ubicación. Además, hay información respecto a medidas de seguridad y servicio de rescate marítimo en caso de una emergencia.
En su sitio web, la Armada destacó los atributos de esta aplicación:
