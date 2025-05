Apoderados del INBA exigen renuncia del rector interino Gonzalo Saavedra tras sus descalificaciones hacia estudiantes

Un grupo de apoderados del INBA se reunió en las afueras del establecimiento para exigir la renuncia del rector interino Gonzalo Saavedra, luego de que se filtrara un audio en el que realizó comentarios despectivos hacia estudiantes con TEA.

Un grupo de apoderados del Instituto Nacional Barros Arana (INBA) se congregó en las afueras del establecimiento educativo para manifestar su rechazo a las declaraciones del rector interino Gonzalo Saavedra, quien fue grabado realizando comentarios despectivos hacia estudiantes con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

Los apoderados exigen su renuncia inmediata y aseguran que no aceptarán disculpas.

¿Qué dijo Saavedra?

La controversia surgió después de que se filtrara un audio en el que Saavedra califica a los estudiantes con TEA de una manera peyorativa, lo que ha generado el rechazo de los apoderados y de la comunidad educativa en general.

En el video filtrado, el rector interino afirma que “el colegio parece colegio diferencial” y que “más del 60% son hueones (sic) con TEA”, lo que a su juicio impediría retomar la excelencia académica a corto plazo.

Apoderados del INBA exigen renuncia

En conversación con CNN Chile, los apoderados informaron que discutieron la situación y acordaron reunir firmas para presentar denuncias formales ante la Superintendencia de Educación y el Departamento de Educación Municipal, con el objetivo de presionar por la salida de Saavedra del cargo.

En la protesta, los apoderados expresaron su preocupación por la gestión de Saavedra, quien asumió el cargo de forma interina tras la suspensión de la rectora titular María Alejandra Benavides, quien se encuentra formalizada por su vinculación con un incidente de explosión en el establecimiento. Según los apoderados, la gestión de Saavedra ha estado marcada por faltas de respeto tanto a los estudiantes como a los apoderados y personal del establecimiento.

Nathalie, una de las apoderadas presentes en la protesta, detalló que la comunidad educativa se siente dolida por las palabras del rector y resaltó que el problema no es únicamente el uso de términos despectivos en su conversación privada, sino también la forma en que Saavedra ha manejado otros aspectos de la institución. Los apoderados coincidieron en que la renuncia de Saavedra es esencial para recuperar la confianza en la administración del INBA.

La situación también ha generado inquietud entre los profesores del programa de integración escolar, quienes han manifestado su desconcierto y dolor por las declaraciones de Saavedra. Aunque los apoderados reconocen la labor de estos docentes, aseguran que el ambiente dentro del INBA ha cambiado y que la actitud del rector está afectando negativamente la convivencia escolar.

“No queremos al rector acá, esa es nuestra solución, sabemos quién es y en su antigua administración no lo hizo bien, no tiene una buena administración, no tiene un buen trato”, recalcaron los apoderados.