Anuncian tarjeta Bip! conmemorativa por la Expo Osaka 2025: ¿Dónde se puede comprar?

La nueva tarjeta se suma a la colección lanzada por Metro en el marco de sus 50 años de historia.

Metro de Santiago anunció una nueva tarjeta Bip! conmemorativa, esta vez por la Expo Osaka 2025.

La tarjeta tiene en su diseño a Chiri-Chan, el pingüino de Humboldt que fue el protagonista del pabellón criollo de Chile en la exposición, el cual fue visitado por más de 2 millones de personas.

La figura de la mascota, además, se configuró como un símbolo de la biodiversidad marina del país, con un mensaje claro sobre la necesidad de preservar los ecosistemas oceánicos.

Tarjeta Bip! de la Expo Osaka: ¿Dónde comprarla?

La tarjeta estará disponible en las siguientes estaciones:

Línea 1: Pajaritos, La Moneda y Tobalaba

Pajaritos, La Moneda y Tobalaba Línea 2: Vespucio Norte y Lo Ovalle

Vespucio Norte y Lo Ovalle Línea 4: Las Mercedes, Vicuña Mackenna y Tobalaba

Las Mercedes, Vicuña Mackenna y Tobalaba Línea 5: Plaza de Maipú, Pudahuel y Plaza de Armas

Estará disponible en las boleterías de las estaciones mencionadas, hasta agotar stock.

Además, se suma a la colección lanzada por Metro en el marco de sus 50 años de historia. En los últimos meses, se han anunciado las tarjetas de “Genshin Impact”, de Principito, por el Día Nacional sin Auto, otras en homenaje al completo, algunas inspiradas en la Expo Mundo Rural y también en rutas patrimoniales y zonas de Chile, con un pudú y un pingüino como protagonistas.