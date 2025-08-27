Anuncian corte de agua por 36 horas en la Región Metropolitana: Revisa cuándo es y qué comunas se verán afectadas

Desde Aguas Andinas señalaron que la suspensión del suministro se debe a obras del teleférico de Santiago. Revisa los detalles.

Aguas Andinas anunció un corte de agua de 36 horas que afectará a seis comunas de la Región Metropolitana.

En un comunicado, la compañía señaló que la suspensión del servicio es para “modificar la red de distribución de agua potable para dar paso a la construcción de la nueva estación del teleférico del Parque Metropolitano de Santiago, proyecto gestionado por Serviu”.

“Estos trabajos consideran importantes movimientos y traslados en nuestra red de distribución de agua potable, en el sector de la entrada al Zoológico Metropolitano, para facilitar las faenas de construcción del nuevo tramo del teleférico que unirá el sector de Pío Nono con la cumbre del cerro”, sostuvo Eugenio Rodríguez, director de Clientes y Gestión Comercial.

¿Cuándo es el megacorte de agua?

El corte de agua comenzará este viernes 5 de septiembre a las 20:00 horas, extendiéndose hasta las 09:00 horas del domingo 7 de septiembre.

¿Qué comunas se verán afectadas por megacorte de agua?

El corte de agua afectará a toda la comuna de Independencia , además de algunos sectores de Conchalí , Recoleta , Renca , Providencia y Santiago .

El perímetro general del corte estará delimitado al norte por Avenida Dorsal (Conchalí); al sur por Santa Isabel (Santiago); al oriente por Eliodoro Yáñez (Providencia); y al poniente por Caupolicán (Renca).

Revisa los puntos de abastecimiento de agua potable

Independencia:

Rivera esquina Adolfo Ibáñez

Rivera esquina Teniente Bisson

Baldomero Flores esquina El Pino

Estadio Juan Antonio Ríos

Vivaceta esquina San Luis

Alcalde German Domínguez esquina Salomón Sack

Fermín Vivaceta esquina Venecia

Huasco esquina Plaza Fidel Muñoz

Nueva Uno esquina Nueva de Matte

Reina María esquina Angol

Coronel Alvarado esquina Isidora Errazuriz

Padre Faustino Gazziero esquina Alfredo Guillermo Bravo

Fermín Vivaceta esquina Marcos Macuada

Pablo Urzúa esquina Adolfo Ossa

Carrión esquina Fermín Vivaceta

Guanaco esquina General Saavedra

Maruri esquina Plaza Central

Retiro esquina Escanilla

Barnechea esquina Pinto

Doctor Carlos Lorca Tobar frente N°920

Av. La Paz frente al N°482

Renca:

Juana Átala de Hirmas (Callejón)

Pedro Nolasco esquina Vidal José Manuel Borgoña

Juan Marín esquina Los Maquis (Plaza)

Los Aromos esquina Las Morenas (Sapu)

Enrique Campos esquina Victoria (Plaza)

Los Helechos esquina Las Siemprevivas

Las Margaritas esquina Punta del Este (Consultorio)

Las Margaritas Entre Los Clarines y Los Lirios (Colegio)

Balmaceda esquina Diagonal Poniente

Los Aromos esquina Pje. 12

Santiago:

Estados Unidos esquina Coronel Santiago Bueras

Victoria Subercaseaux esquina Rosal

Av. Vicuña Mackenna N° 97 (Frente a tercera Cía. de Bomberos)

Santa Isabel esquina Raulí

Lira esquina Curicó

Angamos esquina Santa Victoria

Recoleta:

Dorsal con Diagonal José María Caro

El Manzano con Buenos Aires

Gávila N°1980

Justicia Social N°255

Las Brisas N°680

Las Galaxias N°1210

Recoleta N°2774

Reina de Chile con Vicuña

Einstein con La Conquista

Av. Recoleta con México

Francisco Silva con Esteban Merello

Colo Colo con Unión Española

Bellavista con Av. Recoleta

Antonia López de Bello con Purísima

Camino el Carmen (Cancha el Indio)

Providencia:

El Arzobispo con Bellavista

Antonia López de Bello con Constitución

Bellavista con Carlos Walker Martínez

Conchalí: