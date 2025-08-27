Anuncian corte de agua por 36 horas en la Región Metropolitana: Revisa cuándo es y qué comunas se verán afectadas
Por CNN Chile
27.08.2025 / 14:55
Desde Aguas Andinas señalaron que la suspensión del suministro se debe a obras del teleférico de Santiago. Revisa los detalles.
Aguas Andinas anunció un corte de agua de 36 horas que afectará a seis comunas de la Región Metropolitana.
En un comunicado, la compañía señaló que la suspensión del servicio es para “modificar la red de distribución de agua potable para dar paso a la construcción de la nueva estación del teleférico del Parque Metropolitano de Santiago, proyecto gestionado por Serviu”.
“Estos trabajos consideran importantes movimientos y traslados en nuestra red de distribución de agua potable, en el sector de la entrada al Zoológico Metropolitano, para facilitar las faenas de construcción del nuevo tramo del teleférico que unirá el sector de Pío Nono con la cumbre del cerro”, sostuvo Eugenio Rodríguez, director de Clientes y Gestión Comercial.
¿Cuándo es el megacorte de agua?
- El corte de agua comenzará este viernes 5 de septiembre a las 20:00 horas, extendiéndose hasta las 09:00 horas del domingo 7 de septiembre.
¿Qué comunas se verán afectadas por megacorte de agua?
- El corte de agua afectará a toda la comuna de Independencia, además de algunos sectores de Conchalí, Recoleta, Renca, Providencia y Santiago.
- El perímetro general del corte estará delimitado al norte por Avenida Dorsal (Conchalí); al sur por Santa Isabel (Santiago); al oriente por Eliodoro Yáñez (Providencia); y al poniente por Caupolicán (Renca).
Revisa los puntos de abastecimiento de agua potable
Independencia:
- Rivera esquina Adolfo Ibáñez
- Rivera esquina Teniente Bisson
- Baldomero Flores esquina El Pino
- Estadio Juan Antonio Ríos
- Vivaceta esquina San Luis
- Alcalde German Domínguez esquina Salomón Sack
- Fermín Vivaceta esquina Venecia
- Huasco esquina Plaza Fidel Muñoz
- Nueva Uno esquina Nueva de Matte
- Reina María esquina Angol
- Coronel Alvarado esquina Isidora Errazuriz
- Padre Faustino Gazziero esquina Alfredo Guillermo Bravo
- Fermín Vivaceta esquina Marcos Macuada
- Pablo Urzúa esquina Adolfo Ossa
- Carrión esquina Fermín Vivaceta
- Guanaco esquina General Saavedra
- Maruri esquina Plaza Central
- Retiro esquina Escanilla
- Barnechea esquina Pinto
- Doctor Carlos Lorca Tobar frente N°920
- Av. La Paz frente al N°482
Renca:
- Juana Átala de Hirmas (Callejón)
- Pedro Nolasco esquina Vidal José Manuel Borgoña
- Juan Marín esquina Los Maquis (Plaza)
- Los Aromos esquina Las Morenas (Sapu)
- Enrique Campos esquina Victoria (Plaza)
- Los Helechos esquina Las Siemprevivas
- Las Margaritas esquina Punta del Este (Consultorio)
- Las Margaritas Entre Los Clarines y Los Lirios (Colegio)
- Balmaceda esquina Diagonal Poniente
- Los Aromos esquina Pje. 12
Santiago:
- Estados Unidos esquina Coronel Santiago Bueras
- Victoria Subercaseaux esquina Rosal
- Av. Vicuña Mackenna N° 97 (Frente a tercera Cía. de Bomberos)
- Santa Isabel esquina Raulí
- Lira esquina Curicó
- Angamos esquina Santa Victoria
Recoleta:
- Dorsal con Diagonal José María Caro
- El Manzano con Buenos Aires
- Gávila N°1980
- Justicia Social N°255
- Las Brisas N°680
- Las Galaxias N°1210
- Recoleta N°2774
- Reina de Chile con Vicuña
- Einstein con La Conquista
- Av. Recoleta con México
- Francisco Silva con Esteban Merello
- Colo Colo con Unión Española
- Bellavista con Av. Recoleta
- Antonia López de Bello con Purísima
- Camino el Carmen (Cancha el Indio)
Providencia:
- El Arzobispo con Bellavista
- Antonia López de Bello con Constitución
- Bellavista con Carlos Walker Martínez
Conchalí:
- Av. Independencia 3499
- Teniente Yavar con Barón de Juras Reales
- Av. Dorsal N°1495
- Guanaco con Dorsal
- Santa Inés con Barón de Juras Reales
- Vivaceta con El Olivo
- Nueva Monterrey con Nueva Monterrey