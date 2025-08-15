País paso los libertadores

Anuncian cierre preventivo del Paso Los Libertadores debido a “inestabilidades climáticas”

Por CNN Chile

15.08.2025 / 12:25

{alt}

La delegación presidencial señaló que la decisión se tomó tras coordinar acciones con las autoridades competentes, tanto de Chile como de Argentina.

La Delegación Presidencial Provincial de Los Andes informó el cierre preventivo del Paso Los Libertadores debido a condiciones climáticas en la alta montaña para este viernes 15 de agosto.

¿Qué dijeron las autoridades?

En un comunicado, la delegación presidencial señaló que la decisión se tomó tras coordinar acciones con las autoridades competentes, tanto de Chile como de Argentina.

En esta línea, explicaron que la medida se debe a “inestabilidades climáticas” que se están desarrollando en la cordillera de Los Andes.

Finalmente, desde la institución manifestaron que “cualquier información o actualización del estado de la ruta se revelará oportunamente” a través de sus redes sociales.

DESTACAMOS

#LODIJERONENCNN Tras caída de lista única en oficialismo, Andrés Couble (FA) apunta a “una lectura anticipada del escenario” del FRVS y AH

LO ÚLTIMO

Tendencias "Contesta mi llamada, poco hombre": Sammis Reyes protagoniza discusión en redes con humorista que se burló de embarazo de Emilia Dides
Hinchas realizan “arengazo” no autorizado en el Monumental y dejan detenidos antes del Colo Colo contra U. Católica
Tensiones, llamados y más: ¿Cuál es el futuro de la visa Waiver para Chile?
Matthei cuestiona al gobierno por fuga de reos en Valparaíso: "Es hora de que reconozcan que no tienen el control"
PDI detiene a cinco personas en Ovalle por tráfico de drogas tras operativo “Hollywood”
Anuncian cierre preventivo del Paso Los Libertadores debido a “inestabilidades climáticas”