Anuncian cierre preventivo del Paso Los Libertadores debido a “inestabilidades climáticas”

La Delegación Presidencial Provincial de Los Andes informó el cierre preventivo del Paso Los Libertadores debido a condiciones climáticas en la alta montaña para este viernes 15 de agosto.

¿Qué dijeron las autoridades?

En un comunicado, la delegación presidencial señaló que la decisión se tomó tras coordinar acciones con las autoridades competentes, tanto de Chile como de Argentina.

En esta línea, explicaron que la medida se debe a “inestabilidades climáticas” que se están desarrollando en la cordillera de Los Andes.

Finalmente, desde la institución manifestaron que “cualquier información o actualización del estado de la ruta se revelará oportunamente” a través de sus redes sociales.