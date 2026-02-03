Anuncian cambios al Servicio Militar Obligatorio: Aumento de sueldo, nuevos ingresos y más

Desde el Gobierno señalaron que el objetivo de los cambios es que el Servicio Militar "se transforme en una oportunidad real de desarrollo personal y profesional para los jóvenes". Revisa las nuevas modificaciones.

Esta semana, el gobierno anunció una serie de cambios para el Servicio Militar a partir de este año.

Desde el Ejecutivo detallaron que el fin es que este proceso “no sea solo un deber cívico para la Defensa Nacional, sino que se transforme en una oportunidad real de desarrollo personal y profesional para los jóvenes”.

A grandes rasgos, desde el Ministerio de Defensa detallaron que esta nueva fase incorpora: “Mayor flexibilidad, más oportunidades, mejores condiciones y un mayor ingreso mensual para nuestros conscriptos“.

Cambios al Servicio Militar Obligatorio

Aumento del ingreso mensual

El ingreso mensual para los soldados conscriptos aumenta en un 75% desde 2026.

Soldados de primer año: Recibirán $230.165 (pudiendo llegar a un máximo de $394.611 con asignación de zona).

Soldados de segundo año: Recibirán $242.496 (pudiendo llegar a un máximo de $415.707 con asignación de zona).

Cambio de modalidades de ingreso

Para adaptarse a los tiempos de los estudiantes, se introdujeron cambios en las modalidades de ingreso, agregando el “servicio de verano” y un doble periodo de ingreso .

Servicio de verano: Se reincorpora para estudiantes de último año de media o educación superior. Consiste en realizar la instrucción durante enero y febrero por dos años consecutivos. (Estará disponible en regimientos de Valparaíso, Los Andes, San Bernardo, San Fernando, Concepción, Temuco y Osorno).

Doble periodo de ingreso: el acuartelamiento no será solo en abril, ya que los jóvenes podrán optar por ingresar también en agosto (con razones fundadas).

Oportunidades de capacitación

Durante el segundo año, los jóvenes podrán elegir entre dos caminos de formación: Proyección de carrera militar o reinserción laboral o académica .

Proyección de la carrera militar: Preparación para postular a Soldado de Tropa Profesional (SLTP), Cuadro de Reserva (CRAPSA) o a las Escuelas Matrices , contando con puntaje adicional.

Reinserción Laboral o Académica: De la mano de convenios con Sofofa, Chile Valora y Sence, los conscriptos podrán acceder a preparación para la PAES, cursos de capacitación laboral Sence, certificación de competencias laborales y cursos en Centros de Formación Técnica Estatales.

Mejora de condiciones

También anunciaron cambios destinados a mejorar el bienestar diario de quienes realizan el Servicio Militar.

Estos están relacionados con la salud (se priorizan procesos de vacunación y realizan evaluaciones de salud constantes), la conectividad (se amplían recursos para proveer un pasaje adicional al año para los conscriptos destinados a zonas extremas) y el apoyo en general (fortalecimiento de la Oficina de Asistencia al Soldado Conscripto y mejores espacios de comunicación con las familias”.