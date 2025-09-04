Antropólogo José Bengoa es elegido Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2025: revisa su biografía

La decisión del jurado se tomó en consideración de su labor como antropólogo e investigador de gran trayectoria nacional e internacional.

Este jueves, el gobierno anunció que José Bengoa Cabello fue elegido Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2025.

La decisión se tomó en consideración de su labor como antropólogo e investigador de dilatada trayectoria nacional e internacional, con un “notable aporte a la comprensión de la historia social de Chile”.

La decisión fue tomada por un jurado encabezado por el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, e integrado por la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés; el rector de la Universidad de Santiago, Rodrigo Vidal, y el vicepresidente de la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales, Luis Riveros.

Bengoa dijo estar “honrado” de recibir este premio. “Quiero dedicarlo a mis amigos mapuche, que me han enseñado mucho en la vida. Quisiera agradecer mucho a la gente campesina con los cuales hemos estado una vida juntos, a la escuela de Curaco de Vélez, la Escuela Superior Campesina, que me honra en ser profesor; es una experiencia única en educación campesina que estamos desarrollando. Tengo que agradecer a Jimena, mi mujer, que ha sido clave en este proceso”.

¿Por qué fue elegido Bengoa como Premio Nacional?

El ministro Cataldo explicó que se tomó la decisión en reconocimiento a su “gran contribución al entendimiento de la problemática de los pueblos indígenas en Chile como también su actuación como profesor, líder universitario, intelectual público y defensor de causas ligadas a la libertad y a la reparación de injusticias históricas, además de haber liderado comisiones de paz y de derechos humanos, algunas de las cuales derivaron en legislación nacional e internacional”.

Por su parte, Rosa Devés destacó que “la voz de los premios nacionales importa, y es esa la voz que queremos escuchar. El profesor Bengoa es respetado, querido y admirado en amplios sectores de la sociedad, y ha sabido mostrar cómo la academia vinculada al país, a la sociedad, a los sectores más desfavorecidos, puede ser responsable y debe ser responsable. Su trayectoria es esencial, nos da un ejemplo de cómo realmente ejercer la academia, así que estamos felices, orgullosos”.

“No solamente reconocemos en su trayectoria, su impacto, el trabajo que él ha realizado, sino que también su relato; es una voz para acompañar procesos que para nuestro país son fundamentales. Escuchar su voz como Premio Nacional va a ser importante también para las nuevas generaciones”, agrego por su lado el rector Vidal.

Finalmente, Luis Riveros resaltó que “la problemática indígena él ha abordado durante toda su vida con mucho compromiso académico. Eso ha permitido a la sociedad y a la intelectualidad chilena comprender un poco más de este problema que viene arrastrándose ya por muchos años. Ha sido muy satisfactorio premiar a un académico con su trayectoria, con una producción científica admirable, con un compromiso con la academia”.

¿Quién es José Bengoa?