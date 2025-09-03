Antonio Jalaff se querella por millonaria venta de su participación en Grupo Patio: Acusa estafa por más de $27 mil millones

El imputado por el denominado caso Audios apunta a una enajenación forzosa de su participación en la empresa, a un precio que fue "profundamente desventajoso", según su acusación.

Antonio Jalaff presentó una querella por la venta de su participación en el Grupo Patio, luego del escándalo producido por el denominado caso Audios.

Según la información entregada por Diario Financiero, la acción legal fue presentada ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago por el delito de estafa contra todos los que resulten responsables.

La situación se produce en medio de la investigación que realiza actualmente el Ministerio Público en la que se indagan posibles esquemas financieros para blanquear dinero.

En este sentido, tras la imputación de cargos en su contra, Jalaff denuncia hechos que involucran a actuales accionistas de la firma y también a los encargados de valorizar la empresa para la operación, Econsult.

En el escrito, sostiene que “tras la irrupción pública del denominado ‘Caso Audios’, en noviembre de 2023, los restantes accionistas del Grupo Patio iniciaron una intensa y sostenida campaña de presión en mi contra y en contra de mi familia, con el propósito de forzar la enajenación de mi participación en la sociedad“.

Luego que estallara el caso Audios, Jalaff indica que desde enero de 2024 “se estructuró un proceso de venta acelerada de mis acciones, el cual culminó en la suscripción de una operación que se concretó bajo condiciones profundamente desventajosas para mí, sin que yo pudiera saberlo en ese momento”.

En ese sentido, apunta a que el perjuicio en su contra sería de unos US$ 28,25 millones, poco más de $27 mil millones.

Dicho monto se calcula por “la diferencia entre el valor justo de mercado y el precio efectivamente pagado por las acciones asciende a aproximadamente UF 700.000, lo que representa una pérdida porcentual de 55% respecto del verdadero valor económico del activo en cuestión”.