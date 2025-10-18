Antofagasta: Carabineros incautó casi $4 mil millones en drogas

Dos procedimientos policiales en la región nortina permitieron decomisar más de 700 kilos de marihuana.

Carabineros logró incautar casi $4 mil millones en drogas en la Región de Antofagasta.

En dos procedimientos, los funcionarios decomisaron gran cantidad de marihuana, que sumadas habrían implicado el consumo de más de 1 millón de dosis.

En el primero de ellos fue llevado a cabo por Carabineros del OS7 de la Prefectura de Antofagasta, en el marco de patrullajes preventivos por rutas interiores y que podrían ser utilizadas para transitar ilegalmente drogas y evadir los controles desplegados en las rutas principales de la región.

Desde la institución detallaron que se detectó un acopio de droga que “estaba oculta en una quebrada bajo una malla color ocre”. Allí, se encontraron 567 paquetes que contenían casi 584 kilos de marihuana.

En el segundo operativo, Carabineros del OS7 de la Prefectura de El Loa logró la incautación de más de 133 kilos de marihuana, como resultado de un trabajo investigativo junto al Ministerio Público.

Las diligencias se realizaron con el objetivo de interceptar el ingreso de droga al país. En esa línea, se determinó que una organización criminal internacional “haría llegar una importante cantidad de sustancias ilícitas hasta Calama”.

El procedimiento inició en la comuna de Ollagüe y culminó en Calama con la detención de tres personas, todos de nacionalidad extranjera, y con y la incautación de 133 kilos 400 gramos de marihuana.

De ese modo, en ambos operativos se decomisaron 717 kilos de marihuana, “con lo que el crimen organizado dejo de percibir más de 4 mil millones de pesos”.