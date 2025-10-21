Antofagasta: Carabineros encontró búnker donde banda mantenía secuestradas a víctimas

El hallazgo ocurrió en el campamento "Mujeres Cabeza de Familia", en el sector norte de la ciudad. Carabineros halló a un hombre extranjero que había sido secuestrado por un grupo de sujetos -también extranjeros- en circunstancias que se investigan.

Carabineros encontró un búnker donde una banda criminal mantenía secuestradas a sus víctimas en la Región de Antofagasta.

La semana pasada, funcionarios policiales de la 5° Comisaría de La Portada fueron alertados sobre la presencia de una persona con múltiples lesiones en el campamento “Mujeres Cabeza de Familia”, ubicado en el sector norte de la ciudad.

De acuerdo a lo informado por la institución, los primeros antecedentes apuntaban a un hombre de nacionalidad extranjera que había sido secuestrado el día anterior por un grupo de individuos, también extranjeros, en circunstancias que aún se investigan.

El afectado tenía lesiones que serían atribuibles a actos de tortura, activando las acciones correspondientes e informando al Ministerio Público.

La Unidad SACFI de la Fiscalía Regional ordenó que la investigación fuera desarrollada por el OS9 y OS7 de la Prefectura de Antofagasta.

Tras las diligencias investigativas, “se logró establecer que esta persona habría sido secuestrada el día anterior y que durante la mañana del día siguiente habría logrado escapar, habiendo sido torturada en uno de estos inmuebles de este campamento”, detalló el general Cristian Montre Soto, jefe de la Zona de Carabineros de Antofagasta.

También se logró establecer la existencia de cinco inmuebles de interés investigativo y que estarían relacionados con los presuntos autores del delito. En dichos lugares se llevaron a cabo órdenes judiciales de entrada y registro, permitiendo la detención de seis sujetos extranjeros, tres de nacionalidad colombiana, dos venezolanos y un ecuatoriano.

Del total de aprehendidos, cinco de ellos se mantenían en situación migratoria irregular en Chile, mientras que el sexto tenía una orden vigente por el delito de amenazas.

El general Montre señaló que durante los allanamientos en cuatro inmuebles encontraron “en cada uno de ellos una especie de búnker de grandes dimensiones, subterráneos donde probablemente se utilizaría para distintos ilícitos tales como el acopio de drogas, armamento o bien de mantener personas secuestradas”.

Los antisociales fueron formalizados por delitos de asociación criminal y secuestro agravado. El tribunal determinó que todos quedaran bajo la medida cautelar de prisión preventiva.