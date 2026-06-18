Ante aumento de casos de influenza: Minsal dispone buscador de vacunatorios que estarán abiertos los fines de semana

Debido al incremento en las cifras de influenza, el Ministerio de Salud (Minsal) puso a disposición de la ciudadanía un buscador de vacunatorios abiertos durante los fines de semana.

La información estará disponible en los sitios web mevacuno.gob.cl y minsal.cl, donde se podrá revisar en detalle los más de 1.600 recintos habilitados a nivel nacional.

Allí, las personas podrán buscar los vacunatorios y luego acceder en forma gratuita a inoculaciones contra la influenza, COVID-19, neumococo, virus respiratorio sincicial (VRS) y coqueluche, de acuerdo al grupo de riesgo que estableció la autoridad sanitaria.

Se podrá filtrar por región, comuna y horarios de atención durante los sábados y domingos.

Desde el Minsal indicaron que cada centro de vacunación estará identificado con su dirección, “permitiendo que toda la población pueda contar con información detallada para estar protegida este invierno”.

“Como Ministerio, estamos trabajando con las Seremis de Salud y toda la red asistencial para acercar lo más posible la vacunación a la ciudadanía, en especial a los grupos más rezagados, que son los mayores de 60 años y los niños menores de cinco años, quienes además son los más susceptibles de agravarse con influenza”, dijo la subsecretaria de Salud Pública, doctora Alejandra Pizarro.

Y llamó a la ciudadanía a utilizar la herramienta y acudir a su vacunatorio más cercano. “Si no pueden ir en la semana por razones laborales, busquen los puntos de vacunación que están abiertos en todo el país los fines de semana. Lo importante es que no dejen de vacunarse”.

Este jueves, en el Reporte Semanal Campaña de Invierno 2026, se informó que la influenza A es el virus con mayor circulación, con el 29,9% de los casos reportados.