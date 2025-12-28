Año Nuevo: Plan de seguridad contempla cinco eventos masivos en la Región Metropolitana y controles en terminales

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, detalló el plan de seguridad para los eventos masivos que se realizarán con motivo de Año Nuevo.

En el marco de las festividades de fin de año, el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, detalló las fiscalizaciones que se realizarán ante la alta afluencia de personas a eventos masivos.

En ese contexto, señaló que se efectuarán controles en los terminales de buses, a través de la División de Control y Fiscalización del Ministerio de Transportes, en coordinación con otros servicios públicos, especialmente en zonas de alta aglomeración comercial.

Respecto de la seguridad para el 31 de diciembre y el 1 de enero, informó que existen coordinaciones con Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI), a través del Ministerio de Seguridad.

Asimismo, enfatizó que la delegación presidencial también cumple un rol en “asegurar la mayor presencia policial en todos los lugares de la ciudad, especialmente en aquellos donde habrá fiestas masivas o eventos que pudieran generar afectación a la seguridad y a la tranquilidad de los vecinos”.

En esa línea, agregó que “no solo hay un despliegue de Carabineros en materia preventiva de seguridad, sino también un fuerte componente en el rol que juega la Prefectura de Tránsito, con el propósito de que en aquellos lugares donde habrá mayor circulación de vehículos, en particular en las rutas por donde una cantidad importante de personas saldrá de la región, como hacia Valparaíso u otras zonas, exista un monitoreo permanente. Lo que buscamos es que estas fiestas no sean fuente de riesgo y que no tengamos hechos que lamentar”.

En el caso de la Región Metropolitana, Durán informó que hay cinco eventos masivos programados que requerirán una “atención especial”. Entre ellos, la celebración de Año Nuevo en la Torre Entel, que se desarrollará desde las 20:00 hasta las 00:15 horas.

A ello se suman actividades en el Parque de Los Dominicos, en la comuna de Las Condes, además de eventos en el Hipódromo Chile y en el Club Hípico, los que se extenderán hasta la madrugada.

Por lo anterior, indicó que habrá contingencia policial y un dispositivo de coordinación con los servicios públicos regionales “con el propósito de minimizar factores de riesgo”.

Por otro lado, complementó que “tenemos decenas de fiestas que se realizan en la ciudad y que no están sometidas a la disposición de eventos masivos. No obstante, existe un monitoreo por parte de las policías y del resto de los servicios”.

“En particular, quiero recordar que desde hace un tiempo realizamos un monitoreo de lugares donde se efectúan eventos masivos sin contar con las autorizaciones correspondientes, como las parcelas, a propósito del fenómeno denominado ‘parcelazos’. Estos también son objeto de fiscalización, incluyendo apoyo de la Prefectura Aeropolicial de Carabineros”, cerró.