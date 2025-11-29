Angèlica Castro se emociona en Teletón 2025 al recordar a Eduardo Cruz-Coke, víctima de triple homicidio en La Reina: “Un gran amante de esta obra”

"Eduardo no solo era un gran camarógrafo... era un gran realizador. Alguien que conocí por muchos años, desde los inicios de mi carrera”, confeso la animadora durante el Memoriam 2025 desde el Teatro Teletón.

En medio de la transmisión de la Teletón 2025, la cruzada solidaria dedicó un segmento In Memoriam para recordar a artistas y comunicadores que murieron durante este año.

El cierre, en tanto, tuvo un tinte especialmente emotivo, ya que hizo mención honorífica al fotógrafo y camarógrafo Eduardo Cruz-Coke, asesinado junto a sus dos hijos en octubre en la comuna de La Reina.

El video proyectado desde el Teatro Teletón repasó imágenes de figuras ligadas a la televisión y la música chilena, como el actor y comediante Willy Benítez, los músicos Miguel “Negro” Piñera y Tommy Rey, la actriz Teresita Reyes y el actor Héctor Noguera.

La encargada de presentar el segmento fue la animadora Angélica Castro, quien subrayó el sello colectivo de la campaña.

Destacó que en Teletón se entiende a todos como parte de una misma familia y que los colaboradores fallecidos “han marcado una huella profunda” y seguirán presentes en la memoria de la institución y del país.

Al referirse específicamente a Cruz-Coke, Castro se mostró visiblemente afectada.

“Emociona mucho ver estas imágenes de grandes artistas, amigos… Pero tengo que ser muy transparente con cada uno de ustedes: Eduardo no solo era un gran camarógrafo, era un gran realizador. Alguien que conocí por muchos años, desde los inicios de mi carrera”, mencionó.

Luego destacó su rol en los testimonios que se emiten cada año en la cruzada: “Muchas de esas historias con las que ustedes se han emocionado hoy, es él quien entregaba todo su amor para que ese testimonio brillara, para que ese testimonio tomara vida“, remarcó.

“Ha sido parte de todo un equipo, de muchos de los que estamos acá, de lo que es la familia Teletón. No solo como un gran amante de esta obra, sino también como un padre que estuvo junto a su hijo por años siendo parte de este proyecto (…). Pido un aplauso acá en el estudio, de verdad, para nuestro amigo, que, además, ha sido parte de todo un equipo, de muchos que estamos acá, de todo lo que es la familia Teletón”.

¿Qué pasó con Eduardo Cruz-Coke y sus hijos?

El caso de Cruz-Coke y sus hijos conmocionó al país el 18 de octubre, cuando los tres fueron encontrados muertos al interior de su domicilio en La Reina.

En un comienzo, la Fiscalía indagó la posibilidad de un parricidio seguido de suicidio, pero la investigación descartó esa hipótesis.

Hoy, en tanto, la causa se tramita como un triple homicidio calificado.

El principal imputado es Jorge Ugalde, cuñado de la víctima, quien se encuentra en prisión preventiva mientras el Ministerio Público investiga el posible motivo y reúne antecedentes periciales.