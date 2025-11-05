Ángela Vivanco rompe el silencio tras detención de su esposo en caso muñeca bielorrusa: “El allanamiento fue un show”

La exjueza -removida del Poder Judicial- además aseguró que todos los casos que falló "los fallé con la plena convicción de lo que estaba fallando" y que "cualquier dinero que haya en relación con mi pareja no tiene absolutamente nada que ver con mi trabajo".

La exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, se refirió a las diligencias que se produjeron en las últimas horas y que terminaron con su esposo, Gonzalo Migueles, detenido tras la imputación en su contra en una arista denominada como “muñeca bielorrusa“.

¿De qué trata dicha causa? En ésta se investigan eventuales triangulaciones de dinero relacionados con fallos favorables al consorcio bielorruso, Belaz Movitec, en un litigio que mantenían con Codelco.

Fiscalía estudia la eventual existencia de coimas que se habrían pagado a través de terceros para tener un fallo favorable cuando el caso se discutiera en la Corte Suprema.

Ésto, sumado a vinculaciones con el abogado Luis Hermosilla, terminaron con la remoción de Vivanco del Poder Judicial por parte de los otros integrantes del máximo tribunal.

En entrevista con La Tercera, Vivanco fue consultada por la detención de su pareja, ante lo cual sostuvo que “la causa está hace cinco meses en estricta reserva. Entonces el primer comentario que le haría es que estoy muy sorprendida de cómo una causa que tiene una reserva estricta ha tenido tantas filtraciones. Finalmente hemos ido sabiendo por la prensa qué es lo que piensa hacer la Fiscalía o cuáles son las líneas de pensamiento de la Fiscalía”.

Consultada sobre el rol de su esposo y de los abogados detenidos Mario Vargas y Eduardo Lagos, aseguró que “mi rol de ministra de la Corte Suprema durante seis años lo ejercí con total independencia, tanto de abogados conocidos, de abogados amigos, de abogados que me encontraba al paso y también de mi familia porque ninguno de ellos participó ni nunca tuvo injerencia en ningún caso que yo conociera“.

“Los casos que yo fallé, los fallé con la plena convicción de lo que estaba fallando. En especial esta causa de Belaz Movitec pasaron varias veces por la sala y en todas tuvieron fallos de amplia mayoría o de unanimidad. Ninguna fue una causa resuelta por mí directamente y en todas el resto de los ministros concurrían en mayoría o incluso de manera unánime”, añadió.

Consultada sobre si tenía conocimiento de que su pareja haya recibido dineros por fallos favorables, indicó que “cualquier dinero que haya en relación con mi pareja no tiene absolutamente nada que ver con mi trabajo, ni el trabajo que hice entonces, ni el trabajo que he hecho en ninguna época. Yo siempre he tenido respecto de él una economía separada. Nosotros contribuimos a los gastos comunes, pero cada uno tiene su trabajo y sus temas y jamás él intervino en mi trabajo ni yo en el de él“.

Sobre cómo recibe estas nuevas diligencias de la causa, aseguró que “todas estas situaciones afectan a la familia y a los hijos. Hay muchas personas aquí que sin tener nada que ver lo han sufrido y lo han pasado muy mal. Desde ese punto de vista todas estas cosas son golpes y uno se siente afectado. Además las maneras y las formas en que se han hecho las cosas han sido verdaderamente impresentables, sin ninguna necesidad, o sea con una animosidad especial de hacer las cosas, de una manera bastante escandalosa y muy violenta“.

“Siempre he sido una persona que ha vivido abiertamente, nunca he tenido cosas secretas ni escondidas y siempre he estado a disposición de la Fiscalía para cualquier consulta o necesidad de información que quieran hacer de mí. No soy una persona escapadiza, al contrario. Así que toda esta escandalera de venir a hacer un allanamiento con escándalo, con un perro y todas esas cuestiones son para mí un show. Siento mucho que sea así porque creo que la actuación del Ministerio Público debiera ser mucho más fina y con mucho más respeto por los derechos de las personas que estamos a disposición de que nos investiguen, pero no se puede tratar a las personas de la manera que a nosotros nos han tratado”, sentenció.