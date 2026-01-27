Formalización de Vivanco seguirá este martes tras primer día de audiencias: Lo que solicita fiscalía y dónde permanece recluída

El tribunal rechazó la ilegalidad de la detención y amplió la detención mientras avanza la audiencia. Fiscalía anunció que pedirá prisión preventiva; la defensa calificó la aprehensión como innecesaria y cuestionó la solidez de los antecedentes.

La formalización de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco continuará este martes 27 de enero en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, luego de una primera jornada en que Fiscalía y defensa chocaron por la legalidad y necesidad de la detención, y por la solicitud de la medida cautelar más gravosa.

¿Qué pasó en el primer día?

En la audiencia del lunes, la defensa solicitó que el tribunal declarara ilegal la detención ejecutada la noche del domingo, argumento que fue desestimado. El tribunal además dispuso la ampliación de la detención mientras avanza la formalización.

Tras el cierre de la jornada, el Ministerio Público ratificó que solicitará prisión preventiva. Desde Fiscalía se sostuvo que la libertad de Vivanco representa un peligro para la seguridad de la sociedad y un riesgo para el éxito de diligencias pendientes, y que la gravedad se acentúa por el cargo que ejerció la imputada en el máximo tribunal.

La defensa, en tanto, calificó la detención como desproporcionada e innecesaria, afirmó que Vivanco se mantuvo disponible para comparecer y sostuvo que los antecedentes expuestos no encadenan de manera suficiente para configurar delitos ni participación, a su juicio.

Mientras la audiencia continúa, Vivanco permanece recluida “en tránsito” en el Centro de Detención Femenina de San Joaquín. A petición de su defensa, el tribunal autorizó el ingreso de artículos personales, medicamentos y útiles de aseo.

Qué viene ahora: cronograma fijado por el tribunal

Para este martes, la audiencia seguirá con la intervención de los querellantes, entre ellos el Consejo de Defensa del Estado, Codelco y la Organización de Trabajadores Judiciales.

El miércoles 28 se contempla una suspensión, con el objetivo de que la defensa revise antecedentes de la carpeta investigativa. El jueves 29 se retomará la discusión, incluida la respuesta de la defensa a la petición de prisión preventiva. El viernes 30 el tribunal debería comunicar su resolución sobre medidas cautelares.