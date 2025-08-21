País argentina

ANFP repudia violencia contra hinchas de U. de Chile en Argentina: Acusan una “pasividad del club organizador del encuentro”

Por CNN Chile

21.08.2025 / 09:57

A través de un comunicado, la institución además apuntaron a las "graves agresiones de parte de los barra brava de Independiente en contra de los hinchas de Universidad de Chile".

A través de una declaración pública, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) se refirió a las agresiones y ataques que sufrieron hinchas de Universidad de Chile por parte de hinchas de Independiente, en Argentina.

A causa de los incidentes, hay 19 hinchas azules heridos, de los cuales uno se encuentra en riesgo vital.

En este contexto, la ANFP aseguró que “repudia categóricamente los graves hechos de violencia ocurridos en las tribunas del Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini, que obligaron a cancelar el encuentro entre Independiente y Universidad de Chile, por los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana”.

Del mismo modo, aseguran que “las graves agresiones de parte de los barra brava de Independiente en contra de los hinchas de Universidad de Chile presentes en el estadio ante la pasividad del club organizador del encuentro, exceden todo tipo de límites que deben regir nuestro deporte”.

“Exigimos a todos los actores competentes, los dirigentes de Independiente y las autoridades argentinas esclarecer cuanto antes estos gravísimos hechos y aplicar las más altas sanciones en contra de quienes resulten responsables”, añadieron.

Finalmente, sentenciaron que “como ANFP manifestamos nuestro total apoyo a Universidad de Chile, solidarizamos con los hinchas heridos y sus familias, seguiremos en contacto con sus dirigentes para respaldarlos en esta lamentable situación”.

