Andrés Couble aborda las críticas de Luis Eduardo Thayer tras su renuncia al FA: “Sus palabras nos muestran que tenemos un desafío por delante”

El secretario general del Frente Amplio (FA), Andrés Couble, abordó la renuncia del exdirector del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, a la militancia de la colectividad.

Ante los cuestionamientos de Thayer al manejo de la colectividad en el denominado caso de los niños haitianos, Couble expresó que el partido valora tanto su trabajo como el compromiso que tuvo como militante.

Además, subrayó que “rechazamos los ataques que sufrió por parte de la ultraderecha y del gobierno, que no tiene escrúpulos en mentir, en levantar acusaciones falsas con tal de hacerle un daño reputacional a sus adversarios, daños que muchas veces resultan irreparables”.

Tras su salida de la tienda política, Couble deslizó una reflexión: “Lamentamos profundamente que haya renunciado a nuestro partido. Sus palabras nos muestran que tenemos un desafío por delante de cómo respondemos de mejor manera ante estos ataques de esta ultraderecha que no tiene escrúpulos en usar la mentira como herramienta política para dañar a sus adversarios”.

La renuncia de Luis Eduardo Thayer

Según publicó Emol, Thayer dio a conocer su decisión a través de un mensaje de WhatsApp compartido con la militancia.

“He estado públicamente solo, pagando el costo de una política derivada del ejercicio de un cargo de gobierno”, planteó.

Cabe mencionar que la renuncia fue ingresada ante el Servicio Electoral el viernes 14 de agosto, previo a las elecciones internas del Frente Amplio.