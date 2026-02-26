¿Por qué la estatua del general Baquedano volverá a Plaza Italia?

Este miércoles, el Consejo de Monumentos Nacionales autorizó que la escultura vuelva al lugar donde estuvo emplazada durante los últimos años.

“Hoy se cierra el ciclo en donde la violencia intentó ganarle a la democracia”. De esta forma, el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, anunció la tarde de este miércoles que el Consejo de Monumentos Nacionales aprobó el retorno de la estatua del general Baquedano a su plinto, ubicado en Plaza Baquedano.

El sector, emplazado en la intersección entre las comunas de Santiago y Providencia, fue atacado especialmente durante las manifestaciones de octubre de 2019, tras lo cual la escultura tuvo que ser removida para ser protegida.

Ahora, en medio de la restauración del eje en el marco del nuevo eje Alameda-Providencia, desde Providencia confirmaron el retorno de la escultura al lugar donde estaba emplazada.

El propio Bellolio sostuvo que “la vuelta del general Baquedano es la vuelta al reencuentro, es la vuelta a la unidad, es la vuelta a nuestra historia. Es una reivindicación democrática, porque o se está con la violencia o se está con la democracia”.

“Hoy lo que ha aprobado el Consejo de Monumentos, gracias a la petición que ha hecho la Municipalidad de Providencia, es que Baquedano vuelve al lugar desde donde nunca debió irse”, remató la autoridad comunal.

Hoy se cierra el ciclo en donde la violencia intentó ganarle a la democracia #Baquedano pic.twitter.com/E8fyPpImss — Jaime Bellolio Avaria (@jaimebellolio) February 26, 2026

Fue a finales de enero que el propio Bellolio -junto al Concejo Municipal– habían aprobado de forma unánime la licitación para el retorno del Monumento al general Baquedano a su lugar de origen.

En ese momento, desde Providencia detallaron que “el retorno del monumento es la primera etapa de la restauración del conjunto escultórico que considera la estatua ecuestre, el plinto, elementos de bronce y la tumba del Soldado Desconocido. Así, luego de la instalación del General Baquedano y su caballo Diamante, vendrá la conservación del plinto”.

“Ambas acciones se ejecutarían durante la primera parte del año 2026. Posteriormente vendrían los bronces y el Soldado Desconocido, para cuya ejecución se está evaluando realizar un proceso de carácter ciudadano”, sentenciaron.