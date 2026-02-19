Análisis sobre cómo ocurrió la explosión en Renca: El origen del accidente que provocó el incendio en General Velásquez

La emergencia se originó tras un accidente protagonizado por un camión que transportaba gas licuado en General Velásquez. Autoridades confirmaron fallecidos y heridos, mientras Bomberos y Carabineros mantienen el operativo en la zona.

Una violenta explosión seguida de un incendio se registró la mañana de este jueves en la comuna de Renca, luego de que un camión que transportaba gas licuado perdiera el control mientras transitaba por General Velásquez, a la altura de la Ruta 5 Norte.

El hecho dejó al menos tres personas fallecidas y una decena de heridos, en una emergencia que obligó a desplegar un amplio operativo de rescate y control.

El origen del accidente en General Velasquez

De acuerdo con el general de Carabineros Víctor Vielma, el accidente ocurrió cerca de las 08:20 horas (plena hora punta), cuando el vehículo de carga, por causas que aún se investigan, impactó las barreras de contención, volcó y colisionó con otros vehículos.

“Un camión que transportaba gas a granel pierde el control, choca con las barreras de contención del costado de la ruta, vuelca y producto de ello se produce una explosión”, explicó.

La detonación generó una onda expansiva que alcanzó a automóviles que circulaban por la autopista y también a instalaciones colindantes, provocando incendios tanto en vehículos en tránsito como en un recinto industrial cercano.

Según Carabineros, al menos siete vehículos resultaron dañados directamente por el impacto inicial, mientras que el fuego se propagó a otras estructuras del sector.

¿Qué han dicho las autoridades?

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, señaló que la principal preocupación de las autoridades ha sido la atención de las víctimas. “Tenemos tres personas fallecidas, diez personas heridas, y de esas diez personas hay personas con heridas de distinta consideración, algunos en estado grave”, indicó. Añadió que la mayoría de los lesionados serían automovilistas que transitaban por el sector al momento de la explosión.

Durán también explicó que algunos de los afectados podrían corresponder a trabajadores que realizaban labores en las inmediaciones de la autopista. “Estamos verificando, al parecer habrían también dentro de los heridos personas que prestaban servicio a la autopista en materia de paisajismo y que estaban contiguos al lugar de los hechos”, señaló.

Actualmente, el sitio del suceso se mantiene aislado mientras Bomberos continúa las labores para extinguir completamente el fuego y asegurar la zona, en paralelo a la investigación que busca determinar las causas exactas del accidente. Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a evitar transitar por el sector y preferir rutas alternativas para no entorpecer las labores de emergencia.

La emergencia sigue en desarrollo y los antecedentes podrían actualizarse a medida que avancen los peritajes y las labores en terreno.