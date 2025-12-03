Amparo Noguera, Alfredo Castro y más: Más de 200 figuras de la cultura y las artes firman carta en apoyo a Jeannette Jara

Entre los firmantes también destacan Faride Zerán, Raúl Zurita y Elicura Chihuailaf.

Más de 200 artistas y personas ligadas al mundo de la cultura y las artes difundieron una carta entregando su apoyo a la candidatura presidencial de Jeannette Jara.

Entre los firmantes se encuentran Alfredo Castro, Amparo Noguera, Daniela Ramírez y Francisco Reyes; además del cineasta Gonzalo Justiniano, la escritora Zuleta Vásquez y la Premio Nacional de Periodismo, Faride Zerán.

En la misiva, según consignó La Tercera, los adherentes a la carta señalan que “desde el mundo de las artes y las culturas observamos con alarma el resurgimiento de discursos de odio, que promueven la exclusión, la censura, el castigo a la diversidad y el negacionismo en materia de derechos humanos y de crisis climática”.

Frente a este escenario, afirmaron que no permanecerán al margen y llamaron a defender “el pluralismo, los derechos humanos y la libertad y dignidad humanas”.

“Es urgente no minimizar el enorme retroceso que implica para nuestro país la normalización de discursos de raigambre fascista. Debemos seguir defendiendo, como tantas otras veces, la democracia como elemento esencial para el florecimiento del pensamiento crítico y la creación”, agregaron.

Revisa el listado completo de firmantes