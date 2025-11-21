País estación central

Ambulantes lanzaron aceite hirviendo a inspectores municipales: uno resultó herido de gravedad

Por CNN Chile

21.11.2025 / 05:09

{alt}

Los equipos de fiscalización se encontraban realizando controles habituales cuando fueron superados por la violencia del grupo

Tres inspectores municipales de Estación Central resultaron heridos durante una fiscalización contra el comercio ambulante en la intersección de Avenida 5 de Abril con Francisco de Borja. Según informó el alcalde Felipe Muñoz, el operativo fue recibido con agresiones por parte de los vendedores, quienes levantaron barricadas con basura encendida y atacaron a los funcionarios con aceite hirviendo.

Los violentos hechos dejaron a uno de los inspectores en estado grave por quemaduras, mientras que otro terminó con lesiones leves y un tercero sufrió golpes tras ser agredido con una silla. El municipio detalló que los equipos de fiscalización se encontraban realizando controles habituales cuando fueron superados por la violencia del grupo.

Desde el municipio condenaron el ataque y aseguraron que estos hechos no detendrán los operativos destinados a recuperar el espacio público, subrayando que la comuna enfrenta una resistencia creciente por parte del comercio ilegal. El jefe comunal añadió también que reforzarán las medidas de seguridad y la coordinación con Carabineros, para evitar nuevos episodios de este tipo.

DESTACAMOS

País Elecciones Presidenciales 2025: Revisa los resultados en el extranjero país por país

LO ÚLTIMO

Tendencias Cómo las olas de calor afectan el sueño: Especialistas advierten impacto en la salud y entregan recomendaciones
Embajador de EE. UU. asume con críticas al presidente Boric y dice que "habrá un Gobierno con el que será más fácil trabajar"
Miss Universo 2025: ¿Quién ganó el certamen este año y en qué posición quedó Chile?
Darío Quiroga tras su salida del comando de Jara: "Las opiniones fueron realizadas en el tono ácido y satírico que ocupo"
Hombre muere en incendio que destruyó cuatro viviendas durante la madrugada en Lo Espejo
Corte de Santiago ordena al Estado a indemnizar a profesora torturada en 1981 con $8 millones