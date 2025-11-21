Ambulantes lanzaron aceite hirviendo a inspectores municipales: uno resultó herido de gravedad

Los equipos de fiscalización se encontraban realizando controles habituales cuando fueron superados por la violencia del grupo

Tres inspectores municipales de Estación Central resultaron heridos durante una fiscalización contra el comercio ambulante en la intersección de Avenida 5 de Abril con Francisco de Borja. Según informó el alcalde Felipe Muñoz, el operativo fue recibido con agresiones por parte de los vendedores, quienes levantaron barricadas con basura encendida y atacaron a los funcionarios con aceite hirviendo.

Los violentos hechos dejaron a uno de los inspectores en estado grave por quemaduras, mientras que otro terminó con lesiones leves y un tercero sufrió golpes tras ser agredido con una silla. El municipio detalló que los equipos de fiscalización se encontraban realizando controles habituales cuando fueron superados por la violencia del grupo.

Desde el municipio condenaron el ataque y aseguraron que estos hechos no detendrán los operativos destinados a recuperar el espacio público, subrayando que la comuna enfrenta una resistencia creciente por parte del comercio ilegal. El jefe comunal añadió también que reforzarán las medidas de seguridad y la coordinación con Carabineros, para evitar nuevos episodios de este tipo.