Amarillos por Chile tuvo al candidato con menos votos a nivel nacional en las elecciones de 2025 en Chile

17.11.2025 / 13:32

El día después de cualquier elección viene el periodo de análisis en profundidad de los resultados.

Algunos sacan cuentas alegres por la votación obtenida y por haber logrado sus objetivos; otros, sin embargo, buscan explicaciones para entender el porqué de su fracaso electoral.

Si bien, siempre se mira a quienes más votos obtuvieron, casi nunca se analiza a quienes tuvieron poco respaldo ciudadano.

Y para ello, CNN Chile hizo una revisión del mapa electoral, descubriendo al candidato a diputado que menos votos obtuvo a nivel nacional.

Se trata de Tomás Yavar, quien fue como candidato a al Cámara Baja por Amarillos por Chile y obtuvo a penas 374 votos, logrando el 0,08% de las preferencias en el distrito 5 de la Región de Coquimbo.

En la misma región, y para entender la gran diferencia, Daniel Manouchehri obtuvo él solo 94 mil votos.

