Amarillos por Chile tuvo al candidato con menos votos a nivel nacional en las elecciones de 2025 en Chile

El día después de cualquier elección viene el periodo de análisis en profundidad de los resultados.

Algunos sacan cuentas alegres por la votación obtenida y por haber logrado sus objetivos; otros, sin embargo, buscan explicaciones para entender el porqué de su fracaso electoral.

Si bien, siempre se mira a quienes más votos obtuvieron, casi nunca se analiza a quienes tuvieron poco respaldo ciudadano.

Y para ello, CNN Chile hizo una revisión del mapa electoral, descubriendo al candidato a diputado que menos votos obtuvo a nivel nacional.

Se trata de Tomás Yavar, quien fue como candidato a al Cámara Baja por Amarillos por Chile y obtuvo a penas 374 votos, logrando el 0,08% de las preferencias en el distrito 5 de la Región de Coquimbo.

En la misma región, y para entender la gran diferencia, Daniel Manouchehri obtuvo él solo 94 mil votos.