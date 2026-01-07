Alza GES: Revisa cuánto subirán los planes de cada Isapre desde enero

La actualización del GES implicará un aumento en los planes de salud de todas las isapres. La Superintendencia de Salud supervisó los montos tras la entrada en vigencia de la Ley Corta.

Desde enero comenzará a aplicarse el alza asociada a la actualización de las Garantías Explícitas de Salud (GES), lo que se traducirá en un aumento del valor de los planes de todas las isapres. El ajuste se produce tras la revisión periódica del sistema, que se realiza cada tres años.

Durante el último proceso, el GES incorporó tres nuevas patologías de alto impacto —cirrosis hepática, depresión grave en niños, niñas y adolescentes, y tratamientos para dejar de fumar— además de la actualización de las terapias para 11 enfermedades, sumando medicamentos que antes no estaban cubiertos.

Históricamente, las isapres reajustaban de manera unilateral el valor del GES cada vez que se ampliaban las coberturas. Sin embargo, este año la Superintendencia de Salud revisó y corrigió los montos propuestos, en el marco de la aplicación de la Ley Corta.

Tras el análisis, tres isapres deberán cobrar menos de lo que inicialmente habían proyectado. Aun así, todas experimentarán un aumento mensual, que va desde poco más de $2.000 hasta cerca de $10.500.

¿Cuánto subirá cada Isapre?

Según informó la Superintendencia de Salud, estos son los incrementos respecto del valor que se pagaba hasta el mes pasado:

Colmena: aumento de $10.533.

Cruz Blanca: aumento de $9.147.

Banmédica: aumento de $6.256.

Consalud: aumento de $5.108.

Esencial: aumento de $4.356.

Vida Tres: aumento de $3.246.

Nueva Más Vida: aumento de $2.336.

¿Desde cuándo aplican estos cambios?

Las nuevas coberturas GES rigen desde el 1 de diciembre, pero el cobro del ajuste comienza en enero y no es retroactivo. Por lo tanto, no puede aplicarse un cargo correspondiente a meses anteriores.

Además, los afiliados que no estén conformes con el alza tienen un plazo de 60 días para cambiarse de isapre, incluso si llevan menos de un año en la actual. Las aseguradoras tienen la obligación de informar este reajuste antes del 10 de enero.