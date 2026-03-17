Alza en el precio de los combustibles: Gobierno anuncia cambios al MEPCO en medio de tensión en Medio Oriente

Si bien el Gobierno quiere mitigar el aumento en los precios de los hidrocarburos, el costo de funcionamiento del MEPCO provocó que Hacienda leventara una alerta.

Durante los últimos días se han encendido las alarmas por la fuerte alza que ha tenido el petróleo a nivel mundial, en medio de las tensiones y la guerra que se está produciendo en Medio Oriente.

Este lunes, el ministro de Hacienda del Presidente Kast, Jorge Quiroz, adelantó que buscarán realizar cambios del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO).

Ésto, debido al alto impacto en las arcas fiscales que podría tener el mecanismo, ya que inyecta recursos para mitigar las variaciones considerables en los valores de los hidrocarburos.

El propio ministro Quiroz advirtió este lunes que “el nivel de alza de precios que ha tenido el petróleo esta semana es el más alto desde 1985 en una sola semana“.

Sin embargo, el funcionamiento del MEPCO topa con otro de los compromisos del Gobierno entrante: la reducción del gasto fiscal.

En este contexto, dicha amortiguación de precios podría evitar un impacto relevante en la inflación del país.

Un aumento considerable en los precios de los combustibles, podría generar que se encarezcan costos operativos de funcionamiento del país, como traslados y transporte de bienes, lo que impactaría en la inflación a nivel nacional.