Asesor de Matthei responde a críticas de Gendarmes y aborda su gestión: “La corrupción tú no puedes mirarla para el lado”

Christian Alveal abordó las acusaciones de la Asociación de Gendarmes de Chile (AGECH) y su propia gestión en el servicio, asegurando en conversación con CNN Chile Radio que "hay que defender a los buenos elementos".

En un contexto de creciente debate sobre la seguridad y el rol de las instituciones, Christian Alveal, ex director de Gendarmería e integrante del equipo de seguridad de la candidata presidencial Evelyn Matthei, defendió su postura y las propuestas del comando frente a las críticas de la Asociación de Gendarmes de Chile (AGECH). El miembro de la campaña aseguró que la lucha contra la corrupción es esencial y debe ser frontal.

¿Qué dijo el integrante del equipo de seguridad de Matthei?

Durante una entrevista en CNN Chile Radio, Alveal se refirió a las declaraciones de la AGECH, que cuestionó su rol como asesor de Matthei y lo acusó de no haber actuado con la “probidad necesaria” durante su administración. Ante esto, el exdirector respondió con firmeza, argumentando que las defensas corporativas a menudo encubren a “malos elementos” que ponen en riesgo a la gran mayoría de funcionarios honestos.

“Cuando existen estas afirmaciones o declaraciones, tú te preguntas ¿a quién están defendiendo? A la gran mayoría de los gendarmes, que es gente honesta, que vive de su sueldo, o a una minoría que lamentablemente vive ingresando elementos prohibidos o siendo parte de organizaciones derechamente criminales”, sentenció Alveal.

El asesor de Matthei insistió en que el crimen organizado se consolida precisamente “cooptando distintos empleados públicos” y que la corrupción es un síntoma del poder de estas redes. Por ello, señaló que es necesario “extirparla” para proteger a las personas honestas que trabajan en las instituciones.

Su gestión al frente de Gendarmería

Ante la pregunta sobre su propia gestión y un sumario administrativo que lo involucraba en un caso de doble remuneración, Alveal aclaró que la sanción no fue por la supuesta doble remuneración —que, según él, está permitida legalmente para los funcionarios públicos—, sino por una decisión administrativa que tomó durante su mandato.

Explicó que, ante una denuncia en su contra, decidió enviar el sumario a la Contraloría General de la República para garantizar la transparencia, en lugar de permitir que un subalterno lo investigara, una acción que, según su interpretación, fue la que llevó a una sanción posterior. “Lo único que buscaba era transparentar y delentar responsabilidad de quien correspondiera. Eso es lo que se busca y lo que se tiene que hacer“, apuntó.

Propuestas y desafíos

El ex director de Gendarmería también se refirió al estado actual del sistema penitenciario. Señaló que “no tenemos el control total de nuestras cárceles“, y lo fundamentó con la evidencia de delitos cometidos desde su interior, la presencia de drogas y celulares, y las amenazas a gendarmes y sus familias.

En este sentido, reiteró que la propuesta de la candidata Matthei incluye la construcción de cinco nuevas cárceles, tres de ellas de máxima seguridad, para combatir el hacinamiento y “evitar que las cárceles sigan siendo sucursales del delito“. Según Alveal, estas instalaciones permitirían clasificar a la población penal para separar a los criminales de alta peligrosidad de la delincuencia común y así potenciar la reinserción social.

Finalmente, Alveal hizo un llamado a “modernizar y reestructurar” Gendarmería y otras instituciones públicas para combatir la delincuencia. “Aquí nadie puede estar ajeno a una necesaria modernización”, concluyó, enfatizando que las medidas deben ser “fuertes” y “urgentes” para devolver la tranquilidad a la ciudadanía.