Gobierno confirma que rebaja del TAG extenderá concesión de Autopista Central por 20 meses

El ministro del Interior, Claudio Alvarado, entregó nuevos detalles del acuerdo alcanzado entre el Gobierno y Autopista Central para reducir las tarifas del TAG a partir de 2027.

En conversación con T13 Radio, el secretario de Estado confirmó que el contrato de concesión será extendido por 20 meses como parte de la fórmula acordada para compensar la disminución de ingresos de la empresa.

“Aquí hay una disminución de ingresos que se compensa también con una extensión de plazo”, explicó Alvarado, quien ante la consulta de si se trataba de 20 meses o 20 años recalcó: “En 20 meses”.

El acuerdo anunciado por el Gobierno contempla una rebaja de 25% en las tarifas de horarios punta y de saturación, mientras que fuera de esos períodos la disminución será de 10%.

La medida está proyectada para comenzar a regir el 1 de enero de 2027 y beneficiará a los usuarios que cumplan con las condiciones de pago establecidas para acceder al descuento.

Alvarado sostuvo que el objetivo es generar un alivio para las familias y pequeños emprendedores que utilizan regularmente la autopista y deben asumir mensualmente el costo del TAG.

Consultado por la posibilidad de modificar también el mecanismo mediante el cual se reajustan anualmente las tarifas, el ministro señaló que se trata de una materia más compleja debido a que las condiciones están establecidas en los contratos y no pueden ser modificadas unilateralmente.