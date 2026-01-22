Alvarado: Buscar a personas del PNL para integrar el Gobierno de Kast tras su decisión “sería incómodo y provocador”

El futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, subrayó que “uno no puede pasar a llevar” la decisión del Partido Nacional Libertario respecto a restarse de la administración entrante.

El futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, se refirió a la relación que mantendrá con el Partido Nacional Liberio (PNL), luego de que este decidiera restarse del Gobierno entrante de José Antonio Kast.

En ese contexto, el exsecretario de Estado de Sebastián Piñera planteó en Radio Infinita: “El propio PNL puede tomar una decisión de cooperar e ingresar con parte de sus profesionales en algunos cargos del gobierno”, y remarcó: “En definitiva, pasa por una decisión de ellos”.

Sobre esto último, señaló: “Si una colectividad toma legítimamente esa decisión, una administración no puede ir en busca de esas personas en contra de esa decisión, porque vulnera una posición que ha resuelto el partido político en su conjunto”.

Y concluyó: “Uno no puede pasar a llevar esas decisiones. Sería totalmente incómodo que, cuando el PNL tome esta decisión, el Gobierno vaya a buscar individualmente a las personas que simpatizan con sus ideas; eso sería más provocar”.