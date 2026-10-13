Gobierno responde a embajador Judd y descarta presiones sobre soberanía chilena: “Generan ruido mediático”

El ministro del Interior, Claudio Alvarado, abordó las últimas declaraciones del embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, y afirmó que sus intervenciones “distraen” y generan “ruido mediático”.

En conversación con T13 Radio, el secretario de Estado puso énfasis en la soberanía chilena sobre el Estrecho de Magallanes, luego de que el diplomático estadounidense afirmara que Chile debía trabajar con Washington en materias relevantes para Estados Unidos si buscaba mantener su cooperación.

“En primer lugar, lo que hay que dejar claro es que la soberanía de Chile respecto al Estrecho de Magallanes no está en juego”, sostuvo Alvarado.

El ministro agregó que “este tipo de declaraciones distraen, generan un ruido mediático” y remarcó que, pese a la relación de cooperación entre ambos países, “nuestra soberanía la ejercemos por sí solos y no está sujeta a ningún tipo de negociación o a ningún tipo de presión”.

La controversia también alcanzó a la Antártica luego de que Judd afirmara previamente que “no hay una Antártica que pertenezca a Chile”. Sus dichos generaron críticas en distintos sectores políticos y motivaron conversaciones entre el canciller Francisco Pérez Mackenna y el embajador.

Chile mantiene desde 1940 una reclamación sobre el denominado Territorio Chileno Antártico. El Tratado Antártico, vigente desde 1961, preserva las reclamaciones formuladas previamente por los Estados, pero mantiene congelado el statu quo y no obliga a otros países a reconocerlas.

Respecto de eventuales medidas diplomáticas, Alvarado señaló que “la Cancillería actúa conversando con el embajador y ejerciendo las acciones que estime conveniente”.