Alvarado aborda posible candidatura de Bachelet: “En tres años y medio más conversaremos respecto a las viabilidades políticas”

“Hoy día es muy poco lo que puedo decir y yo creo que las opiniones hay que buscarlas en la oposición, donde hay diversos liderazgos que tienen a lo mejor el mismo interés”.

De esa manera, el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, abordó una eventual candidatura presidencial de Michelle Bachelet.

Este miércoles, en entrevista con el Canal TVU de la Universidad de Concepción, la exmandataria abordó la opción de ser candidata por tercera vez: “Yo creo que sí… yo creo que sí”.

En la instancia, además, manifestó su intención de unir al progresismo. “Me da terror que podamos retroceder en derechos que hemos logrado avanzar por muchos años, en particular las mujeres, porque ha sido más difícil, más lento. Entonces, voy a tratar de seguir ayudando y voy a seguir haciendo las cosas”, expresó.

En un punto de prensa desde La Moneda, Alvarado fue consultado sobre sus dichos.

“La expresidenta Bachelet tiene una trayectoria de servicio público. Hoy ella realiza una expresión de deseo y cuando se inscriban las candidaturas en tres años y medio más, conversaremos respecto a las viabilidades políticas o si efectivamente llega a materializarse esa expresión de deseo”, respondió.

Según dijo, ahora será la oposición la que deberá hablar al respecto. Allí “hay diversos liderazgos que tienen a lo mejor el mismo interés”, acotó el secretario de Estado.

Cuando se le preguntó si las declaraciones de Bachelet se ven incididas por el no apoyo del gobierno del presidente José Antonio Kast a la candidatura a la Secretaría General de la ONU, Alvarado lo descartó.

“Al gobierno lo que lo motiva es trabajar por las materias por las cuales fue elegido, que es retomar el rumbo del crecimiento económico, generar oportunidades de empleo, que lleguen más inversiones, dar certeza jurídica a quienes quieren invertir en nuestro país, dar certezas administrativas, resolver los problemas sociales y en eso estamos trabajando día a día”, sostuvo.

Si bien reconoció que “no somos ajenos” a que se genere debate político, recalcó que “no es nuestra preocupación central y principal hoy día la expresión de deseo de la expresidenta Bachelet”.