Dirección del Trabajo por el aluvión en Las Condes: “Todo trabajador que considere que su vida está en riesgo tiene el derecho de abandonar el lugar de trabajo”

El director del Trabajo, David Oddó, señaló que “la Dirección del Trabajo es clara, lo más importante es la vida y salud de las personas“, en el contexto de la emergencia por el aluvión que afecta a sectores de Las Condes.

“Todo trabajador que considere que su vida o salud está en riesgo ante esta emergencia tiene el derecho de cesar sus funciones y abandonar el lugar de trabajo“, indicó.

Oddó agregó que los trabajadores que tengan dificultades para llegar a su lugar de trabajo producto de la emergencia deben priorizar su seguridad y, de contar con los medios, avisar oportunamente a su empleador.

El director del Trabajo adelantó además que el organismo fiscalizará el cumplimiento del deber de los empleadores de proteger eficazmente la vida y salud de sus trabajadores durante la emergencia.