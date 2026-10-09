Con 55 viviendas inhabitables y 15 kilómetros de avenidas con daños: El primer balance del aluvión que afectó a Las Condes durante el pasado jueves

Durante la tarde de este jueves, se produjo un aluvión en el sector de San Carlos de Apoquindo, en Las Condes. El hecho provocó que una masa de agua y barro bajara por avenidas del barrio y afectara calles, viviendas, vehículos y servicios del sector.

En este contexto, este viernes la Municipalidad de Las Condes realizó su primer balance de las afectaciones por la emergencia.

De este modo, se detalló que hay 2.015 viviendas afectadas, de las cuales 55 tienen daños mayores y están inhabitables; mientras que las restantes 1.960 cuentan con daños menores.

Respecto a vías afectadas, hay un total de 12 kilómetros de avenidas y 3 kilómetros de calles secundarias con daños.

También hay 55 domicilios anegados, 29 tapas de cámaras desplazadas, 6 sumideros embancados y 7 domicilios con corte de energía eléctrica.

En relación con los vehículos que quedaron atrapados en el barro, también se informó que serán trasladados con grúas a los estacionamientos del Claro Arena, donde se hará su respectivo registro.

Trabajos en terreno

De forma paralela, se informó que equipos municipales de Tránsito, Seguridad, Emergencia, Desarrollo Comunitario y Parques y Jardines se encuentran trabajando en la zona, junto a la Delegación Presidencial, el Gobierno, el Ministerio de Obras Públicas, policías y Fuerzas Armadas.

Respecto a la remoción de residuos, hay dos excavadoras en Quebrada Honda y dos excavadoras en el sector de Bulnes con Correa.

Además, se reportó que se está gestionando la contratación de cuatro camiones Super Sucker para retirar el lodo.

Rescates

La municipalidad también detalló que hay 1.200 personas evacuadas o rescatadas, incluyendo a vecinos y estudiantes.

En cuanto a hechos puntuales, se indicó que inspectores municipales rescataron a una mujer atrapada en un vehículo volcado; el auxilio a una persona con fractura y otra policontusa.

También se indicó que no hay denuncias de presunta desgracia.

Centros asistenciales

Respecto al funcionamiento de servicios de auxilio, se dio a conocer que en el Hospital de la Fach ingresó agua en urgencias y se reubicaron algunos pacientes, pero no hubo evacuación general.

En el centro de la Universidad Católica de San Carlos de Apoquindo, se consignó una inundación en el primer piso y una evacuación horizontal.

En la Clínica Universidad de los Andes se reportó un ingreso menor de agua, pero el recinto está disponible para atender urgencias.

Sobre Clínica Las Condes, Hospital Dipreca y Clínica RedSalud Vitacura, se consignó que se encuentran operativas y sin novedades.