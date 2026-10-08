Radio CNN

Aluvión en San Carlos de Apoquindo: Revisa los registros del momento

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Fuerte aluvión en San Carlos de Apoquindo: Revisa los registros del momentos

Debido a las intensas precipitaciones, la tarde de este jueves se reportó el desborde del Canal San Carlos en la comuna de Las Condes.

Diversos registros compartidos a través de las redes sociales muestran el anegamiento provocado por el desborde del río en las calles de la comuna, lo que ha provocado diversos inconvenientes.

De acuerdo a un comunicado de Carabineros de Chile, el torrente de agua avanza y baja por la calle General Blanche hacia el poniente.

“A las 17:00 horas, Carabineros divisa gran torrente de agua por calle General Blanche. Lo anterior, producto del rebalsamiento del canal que se encuentra en Calle Francisco Bulnes Correa. El caudal baja por calle General Blanche al poniente”, informaron.

Desde el municipio recomendaron no transitar por los sectores de Quebrada Honda, Paul Harris, Cristóbal Colón, Álvaro del Portillo y General Blanche.

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