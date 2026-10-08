Aluvión en San Carlos de Apoquindo: Revisa los registros del momento

Debido a las intensas precipitaciones, la tarde de este jueves se reportó el desborde del Canal San Carlos en la comuna de Las Condes.
Diversos registros compartidos a través de las redes sociales muestran el anegamiento provocado por el desborde del río en las calles de la comuna, lo que ha provocado diversos inconvenientes.
De acuerdo a un comunicado de Carabineros de Chile, el torrente de agua avanza y baja por la calle General Blanche hacia el poniente.
“A las 17:00 horas, Carabineros divisa gran torrente de agua por calle General Blanche. Lo anterior, producto del rebalsamiento del canal que se encuentra en Calle Francisco Bulnes Correa. El caudal baja por calle General Blanche al poniente”, informaron.
Desde el municipio recomendaron no transitar por los sectores de Quebrada Honda, Paul Harris, Cristóbal Colón, Álvaro del Portillo y General Blanche.
Revisa los videos del momento
Avda San Carlos de Apoquindo desbordado https://t.co/IKHo8MWkWa
— Camigonzalezv (@Cami_fgv) October 8, 2026
Urgente | Aluvion en San Carlos de Apoquindo. #LasCondes Creditos a su autor @Sepulinares @reddeemergencia @JMolinaPelayo https://t.co/Xx70m6amW3
— Cristóbal Reus Chêreau (@cristobalreus) October 8, 2026
17:30 | 🔴🌧️#URGENTE #LasCondes ALUVIÓN EN SAN CARLOS DE APOQUINDO
Por orden del COMANDANTE se establece ACUARTELAMIENTO EN GRADO 3 PARA TODAS LAS COMPAÑIAS de CB Santiago.
@reddeemergencia @carlos_tmk @RNE_Alpha_8 @GrupoWurtlitzer @Sepulinares @GrupoWurtlitzer @RedGeoChile https://t.co/RGMyh3fyI8
— Alejandro Alegria 🌴 (@alegriagonzaa) October 8, 2026
ALERTA DE TRÁNSITO (17:29) a vía totalmente inundada por deslizamiento de barro desde sector precordillerano en San Carlos de Apoquindo/Gral. Blanche. NO transite hacia este lugar. Varios vehículos fueron arrastrados por el caudal #LasCondes https://t.co/fcA7Jea55K
— TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) October 8, 2026
Impactante aluvión en San Carlos de Apoquindo, Las Condes . https://t.co/V1gjZzHZcL
— Álvaro Williams V. (@AlvaroWilliamsV) October 8, 2026
San Carlos de Apoquindo!! #Lluvia #Aluvión https://t.co/4lfxe7CSig
— Carlos Guajardo (@Soy_Donante) October 8, 2026
Situación actual en Las Condes por el #temporal
Evacuaron el Duoc de San Carlos de Apoquindo
#LasCondes #lluvia
@Cooperativa @biobio @T13 @meganoticiascl https://t.co/XzpWP7Ot4R
— Pame Gatica P. (@pgaticap) October 8, 2026
⚠️#Clínica UC San Carlos de Apoquindo. https://t.co/tRuqTzpIMC
— InfosChile (@INF0SCHILE) October 8, 2026
#AHORA #NACIONAL Buses y vehículos son arrastrados por aluvión en el sector de San Carlos de Apoquindo en la comuna de Las Condes en la Región Metropolitana. Noticia en desarrollo. https://t.co/hXEjCjHeRt
— Valparaiso.noticias (@valpo_noticias) October 8, 2026
URGENTE – RM ⚠️ Se registra aluvión bajando en el sector de San Carlos de Apoquindo, en la comuna de Las Condes.
© Créditos correspondientes. https://t.co/svs0iGXd2q
— Red Geocientífica de Chile (@RedGeoChile) October 8, 2026
🔴 Último Minuto
Crítica situación por Aluvión en Las Condes por intensas precipitaciones en Sector San Carlos de Apoquindo,varios vehículos arrastrados, bus con personas en el techo @biobio @chile_accidente @Louisvasquez23 @Pabl0Manzanares https://t.co/iV7THtcK1q
— IEC-180 CONTROL STGO (@fdo2000) October 8, 2026
🔴 Último Minuto
Crítica situación por Aluvión en Las Condes por intensas precipitaciones en Sector San Carlos de Apoquindo,varios vehículos arrastrados, bus con personas en el techo @biobio @chile_accidente @Louisvasquez23 @Pabl0Manzanares https://t.co/iV7THtcK1q
— IEC-180 CONTROL STGO (@fdo2000) October 8, 2026
#Ahora impactante emergencia por desborde de canal en San Carlos de Apoquindo https://t.co/RFH3AMUHRi
— Infogate (@infogatecl) October 8, 2026
URGENTE: #Aluvión bajando por Supermercado Lider de General Blanche, San Carlos de Apoquindo en Región Metropolitana. https://t.co/8D4B21htHb
— Elperiodicocl (@Elperiodicocl) October 8, 2026
ESTO NO ES NORMAL. Ahora en Sn Carlos de Apoquindo. Gral. Blanche con San Ramón https://t.co/yOiezZk5Gs
— MAR7INEZ (@MAR7INEZ) October 8, 2026
Más imágenes de lo que pasa en #Santiago. Clínica de la Universidad Católica en San Carlos.
Evento similar al observado en #ElNiño en 1997.
La Región Metropolitana está teniendo una de sus más copiosas temporadas de precipitaciones. https://t.co/V3CwqLi47x
— Abraham Levy (@hombredeltiempo) October 8, 2026
Mis facilines me comparten este material. Sector San Carlos de Apoquindo. https://t.co/bAgC2rjTOC
— GeloZángano (@gelozangano) October 8, 2026
#lascondes quebrada honda, presenta desborde por precipitaciones #chile #desborde #rio #urgente https://t.co/hDtowe8err
— Fabian David Vergara (@FabianDavi95647) October 8, 2026
🔴#AHORA| El ingreso del aluvión a la sede DuocUC San Carlos de Apoquindo, comuna de #LasCondes. La tarde del jueves 8 de octubre. https://t.co/ESVCy2eCsH
— Fernando Ulloa Galaz (@UlloaG_Fernando) October 8, 2026
🔴#LasCondes Registro de ALUVIÓN entrando a bus de @Red_Movilidad en San Carlos de Apoquindo.
@reddeemergencia @RNE_Alpha_8 @GrupoWurtlitzer @Sepulinares @Carlos_tmk @NodoRiesgo https://t.co/QQOIMoHNkt
— Alejandro Alegria 🌴 (@alegriagonzaa) October 8, 2026
Quebradas activadas sector San Carlos de Apoquindo https://t.co/DdQCYYfYYk
— G.Gerszencveig (@GGerszencveig) October 8, 2026
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