Aluvión en Las Condes: Reportan 384 damnificados, 1.000 evacuados y 1.960 viviendas dañadas

La Dirección Regional Metropolitana del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) realizó un nuevo balance del aluvión que afectó durante la tarde de este jueves a la comuna de Las Condes, en la Región Metropolitana.

De acuerdo con la información proporcionada por la entidad, el evento dejó un estimado de 384 damnificados, 1.000 evacuados y seis lesionados.

En cuanto a los daños en viviendas, 56 resultaron destruidas, 40 presentaron daños mayores y 1.960 registraron daños menores.

Además, se informó el rescate de 1.200 personas desde vehículos, casas, servicentros y otras instalaciones de la comuna de Las Condes.

Finalmente, se mantiene activa la Alerta Roja declarada por Senpared en las comunas de San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina.