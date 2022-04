Una serie de manifestaciones se registraron este lunes a las afueras del Instituto Nacional. El presidente del Centro de Alumnos, Diego Jaque, aseguró que van a bajar la toma en el establecimiento educacional “para el día de mañana realizar una marcha, en donde queremos que participe toda la comunidad institutana”.

Según el estudiante, el objetivo es “mostrar nuestro descontento a la Dirección de Educación de la Municipalidad de Santiago (DEM) por el abandono que está sufriendo la educación pública”.

Por otro lado, comentó que “sufrimos un accidente adentro de la manifestación: un compañero salió quemado, tiene quemaduras leves en su mano, fue atendido inmediatamente en el liceo y, por lo que tengo entendido, no necesita atención más allá de la que se le entregó acá”.

Lee también: Violencia en los colegios: Defensora de la Niñez apunta a clases remotas y comportamiento de adultos

El alumno detalló que “las circunstancias no las tenemos claras y como Centro de Estudiantes estamos viendo el tema de la causa, pero no pensamos centrarnos en eso, queremos preocuparnos de que el compañero esté bien y estos accidentes no vuelvan a ocurrir”.

Consultado por el desarrollo de la manifestación, Jaque dijo que “hubo lo típico, lanzamiento de molotov por parte de encapuchados del liceo y Carabineros empezó a intentar cazar a estos encapuchados”.

Por otro lado, manifestó que “tenemos identificados a cinco estudiantes detenidos en la 48° Comisaría de Santiago”. Del mismo modo, denunció que “tenemos fotos y videos de compañeros que fueron detenidos dentro del metro, saliendo del liceo y no de por sí en la manifestación del día de hoy”.