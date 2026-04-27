Alto Hospicio: Declaran culpable a exconstituyente del Partido Republicano por abusos sexuales contra estudiantes

Sebastián Parraguez González, profesor y exconstituyente del Partido Republicano, fue declarado culpable este lunes de abusos sexuales contra dos estudiantes en la comuna de Alto Hospicio.

El veredicto fue entregado por Tribunal de Juicio Oral en lo Penal que lo consideró responsable por hechos que afectaron a las victimas menores de edad ocurridos en 2024.

La audiencia de lectura de sentencia quedó fijada para el jueves 7 de mayo a las 12:50 horas.

El juicio

La investigación, liderada por la Fiscalía Local de Alto Hospicio, logró acreditar que el acusado —quien se desempeñaba como profesor en el colegio Rupanic School— incurrió en conductas de connotación sexual aprovechando su posición de autoridad frente a las víctimas, recogió Radio Biobío.

Durante el juicio, que se extendió por seis jornadas, el fiscal Cristóbal Platero expuso que los hechos incluyeron tocaciones indebidas tanto dentro del establecimiento educacional como fuera de este.

La Fiscalía calificó los delitos como abuso sexual por sorpresa en carácter reiterado.

El caso se sustentó en una serie de pruebas presentadas ante el tribunal, entre ellas los testimonios de las adolescentes afectadas, declaraciones de su entorno cercano y peritajes psicológicos que evidenciaron el impacto emocional derivado de los abusos.

En su acusación, el Ministerio Público solicitó penas que suman seis años de presidio efectivo, considerando como agravante que los delitos fueron cometidos por el imputado en su calidad de docente.