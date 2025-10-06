Alto ejecutivo de empresa a cargo de tren Santiago-Batuco adelanta obras: “Se construirán dos nuevas líneas de pasajeros y una de carga”

El grupo CRCC, reconocido por haber construido el estadio Lusail en Catar —sede de la final del Mundial 2022—, ahora liderará en Chile un contrato por US$ 470 millones, que contempla la construcción del tramo en superficie del tren, con seis estaciones, siete puentes ferroviarios y doce pasos peatonales.

El Tren Santiago–Batuco, una de las obras ferroviarias más ambiciosas de la última década en Chile, avanza con sello internacional. El proyecto —que conectará la zona norte de la capital con Quinta Normal en solo 26 minutos— será ejecutado por el Consorcio Gran Andes SpA, integrado por las compañías chinas China Railway Construction Corporation (CRCC), China Railway 22ND Bureau (CR22) y China Railway Construction Electrification Bureau (CRCEB).

En conversación con CNN Chile, Ren Guangjie, vicepresidente de China Railway, destacó las innovaciones que aplicarán en la obra.

“Usaremos tecnologías modernas para aumentar la velocidad y reducir el tiempo de viaje. Podemos hablar de cuatro puntos: se construirán dos nuevas líneas de pasajeros y una de carga”, explicó.

El ejecutivo detalló además que se utilizarán losas flotantes antivibratorias, una tecnología que busca reducir el impacto acústico y las vibraciones en las zonas residenciales por donde pasará el tren.

“Queremos entregar un sistema moderno, eficiente y sostenible. Este proyecto refleja nuestra experiencia global en conectar ciudades mediante infraestructura ferroviaria y vial”, añadió.

El Tren Santiago–Batuco beneficiará a cerca de un millón de personas de comunas como Lampa, Quilicura y Renca, y se espera que las obras comiencen a fines de 2025, con una operación parcial proyectada para 2028.