Alternativas turísticas dentro de Chile para disfrutar este verano

El Servicio Nacional de Turismo dio por iniciada la temporada estival 2025-2026, haciendo un llamado a recorrer el país maravillandose con la variada propuesta turística, de norte a sur, que entrega el país. Revisa algunos de los destinos, de desconexión y relajo, a considerar durante estas vacaciones.

Se aproxima el verano, y con esto, el país se prepara para dar inicio a la temporada alta de turismo. Son miles de personas que buscan alternativas para capear el calor y disfrutar de un momento de relajo y tranquilidad -dentro y fuera de la ciudad- y Chile, un país extenso de norte a sur, tiene infinitos lugares que pueden entregar ese descanso con lugares mágicos para todos los gustos.

Desde el Servicio Nacional de Turismo impulsaron la campaña ‘Chile es tuyo, tu verano comienza aquí’, en la cuál refuerzan la promoción de los atractivos turísticos que se despliegan por el extenso territorio nacional.

“A través de nuestra campaña, queremos invitar a todos los chilenos y chilenas a que puedan recorrer nuestro país durante esta temporada alta”, señaló Cristóbal Benítez, director nacional de Sernatur.

A continuación, tres destinos imperdibles a considerar para tu próximo viaje.

1.Observatorios astronómicos:

Con más de 300 noches despejadas al año, Coquimbo y el Valle del Elqui se coronan como uno de los sitios imperdibles si eres amante de la astronomía.

En la Región de Coquimbo, están albergados 14 observatorios turísticos y 5 científicos, reuniendo el 50% de la oferta astroturista del país.

Los observatorios fueron instalados en el sector por las excelentes condiciones climáticas, hogar de los cielos más limpios y transparentes del hemisferio sur, que permiten una experiencia única al momento de contemplar las estrellas y la gigantez mágica del cielo chileno.

Entre ellos está Cerro Tololo, La Silla, Cruz del Sur, Gemini, Pangue, Mamalluca, Collowara, Observatorio Cielo Sur, Cancana y Cerro Mayú, muchos de ellos reconocidos internacionalmente, posicionando a la región como un imperdible de la astronomía.

2. Parque Nacional Radal Siete Tazas

Ubicado en la Región del Maule, este lugar cuenta con una amplia gama de panoramas para aquellos que desean un descanso de la urbanización y una conexión con la naturaleza.

Sumergido en plena Cordillera de los Andes, el parque alberga una variedad única de fauna y flora nativa como robles, ñirre, avellano, coigüe y radal. Además, cuenta con una variada oferta de senderos para expertos en trekking, y toda la familia.

Recorriendo el parque, puedes conocer los imperdibles como el Velo de la Novia, un salto de agua de 50 metros de altura, Salto la Leona, nombre que adopta según los dichos de los lugareños que mencionan que el sonido de la caída del agua se asemeja al rugido de un león, y el imperdible sendero hacia las siete tazas.

3. Punta Arenas – Estrecho de Magallanes

La puerta de entrada a la Patagonia chilena, ubicada en la Región de Magallanes, es uno de los sitios estratégicos y de navegación más importantes de Chile.

El estrecho de magallanes es uno de los sitios turísticos clave para esta temporada estival, entre las aventuras que puedes realizar en el lugar están: navegar para visitar el Monumento Natural Los Pingüinos en isla Magdalena, cruzar en ferry a la isla Tierra del Fuego, hacer kayak con delfines australes y ballenas jorobadas y visitar el fuerte Bulnes, el cuál concentra la historia de la Patagonia.

Para conocer más información sobre los distintos panoramas, eventos y lugares increíbles que entrega el país puedes visitar el sitio web www.chileestuyo.cl.