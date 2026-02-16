Altas temperaturas: Senapred decreta alerta roja en la RM y Conaf activa botón rojo en más de 140 comunas del centro sur

La alerta roja considera a la Región Metropolitana y a las provincias de Quillota, San Felipe, Los Andes, Marga Marga y Petorca. Además, Conaf activó el botón rojo para 143 comunas del país, entre la Región del Maule y la Metropolitana.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó alerta roja para la Región Metropolitana y las provincias de Quillota, San Felipe, Los Andes, Marga Marga y Petorca, debido a pronósticos de calor extremo en la zona sur y centro del país, que podrían favorecer la propagación de incendios.

Senapred advirtió sobre un “evento de altas temperaturas extremas en cordillera de la costa, valle y precordillera” en la Región Metropolitana, que, según la Dirección Meteorológica, podrían alcanzar máximas entre los 33 y 36 °C.

Asimismo, el servicio alertó a las provincias de Quillota, San Felipe, Los Andes, Marga Marga y Petorca por un “evento de altas temperaturas extremas en litoral y cordillera de la costa (entre 28 y 37 °C)”.

#SENAPREDValpo Se declara Alerta Roja para las provincias de Quillota, San Felipe, Los Andes, Marga Marga y Petorca por calor extremo.

El organismo aclaró que la alerta se mantendrá hasta que las condiciones climáticas cambien y que se “movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles para actuar, dada la extensión y severidad del evento”.

En la misma línea, Senapred recomendó a las personas que viven en la zona bajo alerta roja evitar la exposición al sol y mantenerse hidratadas, en especial a la población más vulnerable.

Botón rojo para 143 comunas de la zona sur y centro de Chile

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) activó el botón rojo y alertó que en 143 comunas existe una mayor probabilidad de ignición y propagación de incendios forestales debido a las extremas condiciones meteorológicas.

El botón rojo es una herramienta de prevención que identifica las zonas con mayor probabilidad de que se genere y propague un incendio. Para ello, el territorio debe presentar una “probabilidad de ignición mayor o igual al 70% y una velocidad del viento mayor o igual a 20 km/h entre las 14:00 y las 18:59 horas”, detalló el sitio web de Conaf.

Para esta semana, el organismo informó que las 143 comunas afectadas se extienden desde la Región del Maule hasta la Región Metropolitana, siendo la del Maule, junto con la del Biobío, las más expuestas a incendios forestales.

Información para hoy lunes 16 de febrero, 2026 El #BotónRojo es una herramienta de prevención que determina las comunas con mayor probabilidad de ignición y propagación de incendios forestales. Toma todas las medidas para prevenir un incendio forestal:

🚫No quemes basura… pic.twitter.com/UvebvtwE0j — CONAF – Corporación Nacional Forestal (@conaf_minagri) February 16, 2026



En específico, las provincias más propensas a incendios y donde se ha llamado a extremar los resguardos son:

Linares (Región del Maule).

(Región del Maule). Malleco (Región de La Araucanía).

(Región de La Araucanía). Talca (Región del Maule).

(Región del Maule). Curicó (Región del Maule).

(Región del Maule). Colchagua (Región del Libertador General Bernardo O’Higgins).

Adicionalmente, Conaf instruyó adoptar medidas preventivas para evitar causar un incendio forestal: