Altas temperaturas: ¿Qué hacer frente a un golpe de calor?

En medio de un verano marcado por temperaturas extremas en diversas regiones del país, el golpe de calor se ha transformado en una de las principales preocupaciones de la temporada.

Las autoridades han reiterado los llamados a extremar las precauciones, especialmente entre niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, ante el aumento sostenido de episodios asociados al calor intenso.

En Entrevistas CNN, el Dr. Jaime Valderas, pediatra miembro del Directorio de la Sociedad Chilena de Pediatría (Sochipe), conversó sobre cómo reconocer los síntomas y qué hacer frente a un golpe de calor, lo cual puede ser clave para evitar complicaciones graves.

“Las enfermedades asociadas al calor van desde cuadros muy leves, que pueden ir desde calambres o pequeños episodios de compromiso de conciencia muy cortos (…) hasta el otro extremo, que son los golpes de calor, que es un cuadro gravísimo y está asociado a mortalidad“, sostuvo.

“Se dice que incluso los pacientes que tienen golpe de calor pueden llegar hasta tener un 20 y un 60% de riesgo de morir; por lo tanto, es un cuadro muy grave y, dependiendo del grupo de riesgo, este peligro de mortalidad incluso puede ser mayor”, agregó el especialista.

Síntomas golpe de calor

Fiebre superior a 40 grados.

Cambios en el estado mental o en el comportamiento, como confusión, agitación y arrastrar las palabras.

Piel caliente y seca o sudoración excesiva.

Náuseas y vómitos.

Piel enrojecida.

Pulso acelerado.

Respiración rápida.

Dolor de cabeza.

Desmayo.

Convulsiones.

Estado de coma.

¿Qué hacer frente a un golpe de calor?

No ofrecer líquidos si la persona está inconsciente, ya que esto aumenta el riesgo de aspiración.

Retira el exceso de ropa: desviste a la persona si está demasiado abrigada.

Refrigera el cuerpo: usa compresas frías y colócalas en zonas donde se encuentran los vasos sanguíneos principales, como el cuello, las axilas y la ingle.

Ventila al afectado: acerca a la persona a un ventilador o aire acondicionado.

Busca atención médica inmediata: llama a una ambulancia o acude al centro asistencial más cercano.

Mira la entrevista completa