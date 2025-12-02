“Altas temperaturas extremas”: DMC decreta alerta meteorológica para las regiones de Valparaíso y Metropolitana

Desde Meteorología explicaron que una alerta es cuando “se pronostican fenómenos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas”.

Este martes, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta meteorológica por altas temperaturas que afectarán dos regiones de la zona centro del país.

El organismo detalló que el fenómeno es causado por un “dorsal en altura”, desarrollándose desde la mañana del miércoles 3 hasta la noche de esta misma jornada.

¿En qué regiones hay alerta por altas temperaturas?

Región de Valparaíso (Litoral)

Región Metropolitana (Cordillera Costa, Valle)

¿Qué es una alerta meteorológica?