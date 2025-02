Javier Altamirano es citado a La Roja tras lesiones que dejaron a Arturo Vidal y Charles Aránguiz fuera de la nómina

Los volantes habrían presentado complicaciones físicas que motivaron la decisión del DT de la selección a optar por otros dos jugadores del medio local.

La Roja acaba de sufrir dos importantes bajas de cara al amistoso contra Panamá, el último duelo previo a a la siguiente fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al mundial 2026.

Arturo Vidal y Charles Aránguiz fueron desconvocados debido a problemas musculares que impiden su participación en la presente concentración.

Nuevos nombres en La Roja

El volante de Colo Colo encendió las alarmas luego de presentar molestias antes del último partido por la Copa Chile ante Santiago Wanderers, lo que lo dejó fuera del encuentro.

Durante una transmisión en vivo, el propio Vidal aclaró su situación: “Yo tengo una molestia y no puedo arriesgar. En esta etapa no podemos arriesgar cuando en diez días jugamos el campeonato”. Además, puso en duda su participación en el amistoso ante Panamá programado para este sábado, señalando que “mañana estamos citados en Juan Pinto Durán y me presento, pero no sé si llego a jugar“.

Por su parte, la Federación de Fútbol de Chile confirmó también la baja de Aránguiz, explicando en un comunicado que “ambos jugadores presentan lesiones musculares cuyo plazo de recuperación supera los tiempos de la presente concentración“.

Ante estas ausencias, el técnico Ricardo Gareca optó por llamar a Lucas Assadi y Javier Altamirano, ambos jugadores de la Universidad de Chile, para reforzar el plantel nacional.

El equipo dirigido por Gareca continúa con su preparación para el amistoso frente a Panamá, el único duelo previo a los encuentros contra Paraguay y Ecuador en el camino hacia el Mundial 2026.