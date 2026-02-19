Allanan domicilios de ex ejecutivos de Codelco: Investigan responsabilidad en muerte de 6 trabajadores en El Teniente

Desde Fiscalía detallaron que la diligencia involucró al ex vicepresidente de operaciones, Mauricio Barraza y el e

Durante este jueves, se produjo el allanamiento liderado por Fiscalía contra dos exejecutivos de Codelco, en el marco de la investigación por la muerte de 6 trabajadores en la mina El Teniente, hecho ocurrido el 31 de julio de 2025.

Según lo detallado por la Fiscalía Regional de O’Higgins, se ordenó “la ejecución de la incautación de diversas especies de 2 ex ejecutivos de Codelco desvinculados la semana recién pasada, cuya diligencia fue autorizada por el Juzgado de Garantía de Rancagua“.

“Se trata de la incautación de equipos electrónicos correspondientes al ex vicepresidente de operaciones, Mauricio Barraza Gallardo y de quien fuera gerente de operaciones y ex General de la División El Teniente, Claudio Sougarret Larroquete“, añadieron desde el Ministerio Público.

Cabe destacar que Barraza y Sougarret fueron despedidos de Codelco el pasado 13 de febrero.

Fiscalía además reportó que “las diligencias investigativas realizadas el día de hoy, han sido encargadas por el equipo de fiscales que dirigen la investigación y materializadas por personal de la PDI que trabajan de manera preferente en esta causa, tanto en los domicilios particulares de los imputados como en dependencias de Codelco”.