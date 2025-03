Tras allanamiento a Cariola: Gobierno insta a Fiscalía a “dar garantías de que las investigaciones se dan de forma objetiva y proporcional”

Gran polémica causó el hecho de que el allanamiento ocurrió el mismo día en que la parlamentaria dio a luz a su primer hijo. Revisa las declaraciones del ministro Gajardo y otros secretarios de Estado.

Este martes, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, abordó el allanamiento a la casa de la diputada Karol Cariola, instando a la Fiscalía a “dar todas las garantías de que estas investigaciones se están realizando de forma oportuna, objetiva y proporcional”.

La casa de la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados fue allanada por la PDI tras el destape de una nueva arista vinculada al caso Sierra Bella, causando polémica el hecho de que haya ocurrido el mismo día en que dio a luz a su primer hijo.

¿Qué dijeron los otros ministros y ministras?

El jefe de la cartera de Justicia, Jaime Gajardo, sostuvo que “la Fiscalía Nacional tiene que dar todas las garantías de que estas investigaciones se están realizando de forma oportuna, en forma objetiva, basadas en el derecho y que sean proporcionales”.

“Para nosotros los criterios son los que están en la Ley, en la Constitución (…). La Constitución establece de manera muy clara que las investigaciones que desarrolla el Ministerio Público tienen que ser objetivas, y eso es lo que esperamos que ocurra, no solo en este caso, sino que en todos”, añadió.

De forma escueta, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, señaló: “Creo que todas las que hemos pasado por un parto no podemos sino preguntarnos: ¿Era necesario en ese momento? No hay mucho más que comentar”.

La ministra vocera (s), Aisén Etcheverry, afirmó que el gobierno es “muy respetuoso de la independencia de los poderes y de las acciones de la Fiscalía, pero creo que todas quienes hemos pasado por un parto, no podemos, sino empatizar y preguntarnos respecto de la oportunidad”.

“En general, estas diligencias tienen un plazo, su hijo había nacido hace pocas horas, y el proceso de parto, insisto, todas quienes hemos pasado por eso, entendemos lo que significa en el cuerpo, en las hormonas, en fin, en todo el proceso (…). Creo que las diligencias judiciales tienen que tener una cuota de humanidad también”, agregó.

La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, sostuvo que, “evidentemente, como parte del Ejecutivo, no corresponde que yo pueda realizar algún tipo de cuestionamiento, más allá de lo que pueda pensar, y no solo yo. Me imagino que en particular las mujeres de este país que han tenido bebé y que sabemos lo que se pasa en ese momento”.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, afirmó que “cuesta mucho entender esto. Nosotros somos muy prudentes en no comentar decisiones de poderes que son autónomos, en respetar sus atribuciones. Pero la oportunidad, en este caso, yo no encuentro una explicación para hacer un procedimiento de este tipo el mismo día que una persona da a luz. Sinceramente, supera mi comprensión. Espero que algún día recibamos una explicación”.