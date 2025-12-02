Algunas comunas superan los $2.200.000: ¿Cuánto hay que ganar para arrendar un departamento de una pieza en la RM?
Por CNN Chile
02.12.2025 / 11:57
El cálculo se realizó considerando que el monto del arriendo corresponda al 30% del ingreso, porcentaje recomendado para "arrendar de forma saludable".
Un reciente sondeo detalló cuáles son los sueldos requeridos para arrendar un departamento de una pieza en la Región Metropolitana.
Desde Toctoc, quienes realizaron el estudio, señalaron que generalmente se recomienda que el arriendo no supere el 30% del ingreso de la persona para “arrendar de forma saludable”.
Con ello como punto de partida, detallaron el valor promedio de los departamentos de un dormitorio por comuna en la RM y el sueldo que se debiese tener para “arrendar sin riesgo”.
¿Cuánto hay que ganar para arrendar un departamento de una pieza en Santiago?
- Lo Barnechea: $2.774.873
- Vitacura: $2.234.558
- Las Condes: $1.912.291
- Providencia: $1.897.908
- Ñuñoa: $1.458.971
- Macul: $1.204.191
- La Florida: $1.085.389
- Recoleta: $1.021.470
- San Joaquín: $1.020.944
- San Miguel: $981.677
- Santiago: $969.737
- Quinta Normal: $941.912
- La Cisterna: $940.954
- Independencia: $837.697
- Estación Central: $772.252