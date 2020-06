Este viernes, la Fórmula E dio a conocer su calendario para la temporada 2021 y confirmó a Santiago como sede de la primera fecha, que se efectuará el 16 de enero.

“Por cuarto año consecutivo vamos a recibir en Santiago la Fórmula E, con una carrera que sale al mundo, que somos muchos quienes la seguimos”, señaló el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri.

“Pero, además, ayuda mucho a fomentar la electromovilidad y en eso Chile y el mundo tienen que avanzar. Como comuna capital estamos felices de recibir por cuarto año consecutivo”, añadió.

Debido a la incertidumbre por la crisis sanitaria, el alcalde aún no puede confirmar si los fanáticos podrán asistir al evento: “La producción, junto al municipio y la autoridad sanitaria, tendremos que ver si ya en enero de 2021 el evento se puede realizar con público o tendremos que verlo únicamente por televisión”.

“De igual forma estaremos ahí apoyando una iniciativa deportiva que fomenta además la electromovilidad como esta carrera”, finalizó.

BREAKING: The provisional calendar has been released for Season 7 of the ABB FIA Formula E World Championship 🗓

Who will become the Formula E World Champion in 2021? 🏆 pic.twitter.com/Z7cs5U3sLf

— ABB Formula E (@FIAFormulaE) June 19, 2020