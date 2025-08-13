País estafa

Alertan por estafa telefónica en la que simulan hacerse pasar por jueces: Tribunales entrega recomendaciones a usuarios

Por CNN Chile

13.08.2025 / 09:34

Desde el Poder Judicial indicaron que los delincuentes se hacen pasar por funcionarios de la institución para obtener datos personales o robar cuentas de WhatsApp de los afectados.

A través de su página web, el Poder Judicial alertó sobre una serie de intentos de estafas telefónicas que se han producido en el último tiempo.

El organismo señaló que ha detectado un aumento en las denuncias internas de intentos de estafa a través de llamados y también a través de WhatsApp.

En estos mensajes, la institución detalla que los estafadores “suplantan la identidad de ministros (as), jueces y/o de autoridades judiciales, e incluso empresas externas, para extraer información y posteriormente, proceder con el secuentro de la aplicación o bien, solicitar pagos”.

“Los delincuentes, a través de esta vía, solicitan información y luego envian un link de confirmación a la persona para posterior bloquear y tomar control de dicha aplicación“, añade el organismo.

Por todo lo anterior, el Poder Judicial aclaró que ningún integrante del organismo está autorizado para solicitar información de este tipo.

De este modo, el organismo dio a conocer recomendaciones en caso de recibir este tipo de mensajes:

  • Desconfiar de cualquier llamado telefónico que no conozca.
  • Activar la doble verificación de WhatsApp.
  • No entregar ningún antecedente personal.
  • Si la llamada resulta extraña o piden antecedentes que no son habituales, termine el llamado.
  • Nunca comparta códigos de verificación recibidos por SMS o aplicaciones con terceros.
  • Use los oficiales y establecidos, específicamente si proviene de un número desconocido o no verificado.
  • No entregar contraseñas ni claves.

