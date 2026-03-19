Alerta Temprana preventiva en 10 comunas de la Región Metropolitana por pronóstico de lluvias y probables tormentas eléctricas

Según informó Senapred, se pronosticaron vientos y posibles tormentas eléctricas en el sector cordillerano de la región.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó Alerta Temprana Preventiva para 10 comunas de la Región Metropolitana debido al pronóstico de viento, precipitaciones y probables tormentas eléctricas en algunos sectores.

En detalle, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por “viento normal a moderado en el sector cordillerano de la región” y otro por “probables tormentas eléctricas en el sector cordillerano de la región”, que se producirán este viernes 20 de marzo.

Asimismo, los antecedentes proporcionados por el Informe de Amenaza Meteorológica indican los siguientes montos de precipitación (mm), viento (km/h) e isoterma cero:

De acuerdo a Senapred, los montos de precipitaciones en la tabla anterior “contemplan el período entre las 9:00 horas del día indicado y las 9:00 horas del día siguiente”.

Adicionalmente, el Sernageomin, tras una actualización de la Minuta Técnica por Peligro de Remociones en Masa -emitida el 19 de marzo-, indicó que “la posibilidad de ocurrencia de aluviones (flujos de detritos) y derrumbes (deslizamientos, caídas de rocas) es moderada en precordillera y cordillera y baja en cordillera de la costa y valle longitudinal”.

La Alerta Temprana Preventiva se encuentra vigente desde este 19 de marzo y se mantendrá “hasta que las condiciones meteorológicas así lo ameriten”.

El evento “se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred) con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia”.